Orbán Viktor adócsökkentésekről és az első gyermekes nők új szja-mentességéről beszélt

Kálmán Olga (DK): A 270 forintos euróárfolyamtól a 400 forintnál is magasabb szintig jutott az ország, vagyis Orbán Viktor tönkretette a forintot - kezdte felszólalását, magas élelmiszerárakat sorolva. Az Eurostat szerint Magyarország az élelmiszerdrágulás világrekordere. "Ön a magyaroktól akarja elvenni azt a pénzt, amit az elmúlt 12 év lopásai miatt az uniótól nem kap meg. Mikor lesz ennek vége?"

Orbán Viktor: Az élelmiszerárak emelkedése a szankciók végeztével fog megszakadni - közölte a kormányfő. 1.100.000 devizahiteles szerződés volt a DK országvezetése idején, amelyekből rengeteg bedőlt - a 2010-ben alakult csődtömeget az akkor alakult új kormánynak kellett eltakarítania. A forintárfolyamról megjegyezte, hogy a dollár erősödése rontja az árfolyamot, ha az euró erősebb lenne, jobb lenne a helyzet.

Kálmán Olga: Az élelmiszerár-drágulás vége az Orbán-kormány végeztével jön el, ezért alakult meg a DK-s árnyékkormány. “Mi ki fogjuk húzni az országot a megélhetési válságból” - ígérte, egymásra figyelő és demokratikus kormányzást is ígérve.

Orbán Viktor viszonválaszában úgy fogalmazott: "Nehéz úgy egymásra figyelni, hogy közben kilövik az ember szemét. 2002 és 2010 között vezethették az országot - nem árnyékban, hanem napsütésben, jól le is égtek. Mindannyiunk érdekében azt javaslom, hogy továbbra is maradjanak árnyékban.”

Molnár Zsolt (MSZP): 12 forint/kWh áron termeli Paks az áramot, és nagyobb mennyiséget, mint amennyi a lakosságnak szükséges. Az atomerőmű nyereséges is. Ezért a 36,6 forintos árnál nem kell magasabbra emelni a díjat, semmi nem indokolja a mostani 70 forintos árszintet.

Orbán Viktor azt kérte, hogy támogassa az ellenzék Paks 1 üzemidő-meghosszabbítását és a Paks 2 beruházást. Az áram és a gáz árát az EU elhibázott lépése kötötte össze.

Paks 1 árama azért nem adható önköltségi áron, mert a teljes magyar áramfogyasztásnak csak a harmadát adja

- hangzott el.

Molnár Zsolt viszonválaszában azt kérte: a kormányfő engedje, hogy a magyar családok ne rettegjenek a “csekkembertől”, és 36,6 forintos ár mellett lehessen nézni az esti magyar-olasz mérkőzést, és csak a csoportgyőzelemért kelljen izgulni.

Orbán Viktor: Havi 181 ezer forintos mértékig kap támogatást minden magyar család a rezsiköltségekre. A szankciók végeztével lehet visszatérni ennél magasabb támogatási szintre.

Lukács László György (Jobbik): cukrászüzemek, pékségek, kisboltok zártak be az elmúlt hetekben, főként az élelmiszerárak emelkedése (34 százalékkal rekordot döntött), az infláció növekedése és az energiaárak elszállása miatt. Nagy Márton miniszter az energiaintenzív cégeknek jelentett be segítséget, de a legkisebb cégek számára nincs intézkedés, pedig ezek jelentik a magyar gazdaság aranytartalékát, sok ezer családnak jelentenek megélhetést. Ráadásul nekik a koronavírus-járvány után is nehéz a helyzetük.

Orbán Viktor: Három eszközzel segít a kormány a vállalkozásoknak.

1. Több mint 200 milliárd forintos vállalkozástámogatási program indul az energiaintenzív cégeknek, egyrészt - részlegesen - az energiaszámlákat ellensúlyozzák, másrészt energiamegtakarítási beruházásokat segítenek.

2. Nagy magyar vállalkozásoknak gyármentő program lesz, majd egyénileg fognak tárgyalni az energiaintenzív nagy cégekkel.

3. Nem zárható ki, hogy kell majd munkahelyvédelmi program.

Lukács László György: a kormányfő válasza rámutatott, hogy az igazán kis cégeknek nincs segítség, a kisboltok nem férnek bele az energiaintenzív kategóriába. Ám a multikat rendesen kívánják támogatni. Azt kérte, hogy a kormány fordítson a logikáján és védje meg a legkisebb cégek rezsijét.

Orbán Viktor viszonválaszában azt mondta, az első két, általa említett programban nincsenek multik. 2020 óta 2040 milliárd forintnyi támogatás ment a cégeknek, ebből 1600 milliárd ment a kkv-szektorba (elsősorban magyar cégek). "Várjuk meg, hogy a program segít-e a kicsiknek, én abban bízom, hogy a program eléri majd ezeket a vállalkozásokat is."

Tordai Bence (Párbeszéd): Ígéreteikkel ellentétben nem lett olcsó orosz gáz és a csökkentés helyett rezsinövelés lett. Tavaly szeptemberben a 15 éves orosz gázszerződéssel a legrosszabb lépést tették, mert a korábbi Ural-ár helyett a holland tőzsdei gázárért vagy afelett vásárolnak, végtelen pénzeket fizethetünk az oroszoknak. Hétszeresére emelkedtek az árak itthon, a TTF-en (az irányadónak tekintett holland, rotterdami gáztőzsdén) is brutális, több mint tízszeres drágulás volt. Ehhez képest az Ural ára még csökkent is. Ha a korábbi feltételekkel kötötték volna a gázszerződést, akkor nem hétszeres drágulás lett volna, hanem ennek legfeljebb a negyede.

Orbán Viktor: Úgy értem, ön is úgy látja, hogy a szankciók bevezetésével párhuzamosan emelkedtek a gázárak, ebben egyetértünk. Magyarországnak az volna az érdeke, hogy mindenkivel, az oroszokkal is fix áras szerződést kössünk, de az EU ezt megtiltotta, és előírja, hogy a rotterdami tőzsdei árakhoz kell igazítani a hosszú távú gázvásárlási szerződéseket.

"Azért tekintem a mostani szerződést jónak, mert a Horn-kormány idejében kötött szerződésben szereplő jutalék sokkal magasabb volt, mint amennyit most kell fizetnünk az új szerződés szerint."

Tordai Bence: Azt ígérte Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy a tőzsdei gázárhoz képest ötödáron fogjuk kapni a gázt, de valójában 108 százalékon kapjuk. Mit ajánl a magyaroknak, keressenek többet vagy spóroljanak és fogyasszanak kevesebbet?

Orbán Viktor: A jutalékok tekintetében az orosz elnök megjegyzése valószínűleg igaz. "A magyarok értékeljék és becsüljék meg azt a körülményt, hogy havonta a kormány 181 ezer forint támogatást tud adni a családoknak a rezsitámogatás rendszerében, ezzel szerintem elviselhető állapotokat fogunk tudni előidézni. Adókat fogunk csökkenteni és emelni fogjuk a fizetéseket."

Dúró Dóra (Mi Hazánk): A családok gondjai (például a távoktatás megoldása, a lakhatási gondok - gyerekek elköltözésének nehézsége, az infláció által "elhagyott", nem elég magas összegű támogatások) akadályozzák a gyermekvállalást. Ha ez a tendencia folytatódik, fenntarthatatlan lesz az államháztartás. Milyen intézkedéseket terveznek?

Orbán Viktor: Idén a tavalyi szja mintegy 670 milliárd forintját visszafizettük a családoknak, ez nagy segítség. "Ha a családi adókedvezményt vagy a nyugdíjon kívül bármilyen járandóságot az inflációhoz kötnénk, ahogy az imént javasolta, nagy baj lenne a mostanihoz hasonló szankciós politikák esetén.

A nyugdíjat az inflációhoz kötjük, ennél többet a magyar gazdaság nem tud vállalni a következő években sem. Ezt viszont meg tudjuk tartani. Online oktatás nem lesz, arról nem érdemes spekulálni.

Az elmúlt 12 évben sok minden történt a családtámogatások terén, de még nincs áttörés. Decemberben véglegesedik a jövő évi költségvetés, abban szeretnék újabb családtámogató intézkedéseket bemutatni a Háznak."

Dúró Dóra: 12 év után kevés és nem elég hatékony a családtámogatás. Intézkedést sürgetett: idén 70 olyan munkanap van, amikor a családoknak kell gondoskodniuk a gyermekük felügyeletéről, ez nagy hátrány a gyermektelenekhez képest a munkahelyeken. A nőknél az első gyermek vállalásának életkora nagyon kitolódott, erre a kormány nem adott választ. Egész új területek megnyitására, szemléletváltásra van szükség.

Orbán Viktor: "Minden szavával egyetértek, de kérem, méltányolja, hogy a covidválság és a szankciós válság idején semmit sem vettünk el a családtámogatási elemekből. A december elején tervezett intézkedések között elsősorban olyanoknak kell szerepelniük, amelyek ahhoz segítik a nőket, hogy 30 éves koruk előtt meg tudják szülni első gyermeküket.

Van egy olyan terv - de még itt nem tartunk -, hogy ha egy nő vállalja, hogy 25-30 éves kora között gyermeket szül, 30 éves koráig kaphatja az szja-mentességet."

Kanász-Nagy Máté (LMP): Továbbra is az atom- és a fosszilisenergia-függésben akarják tartani az országot, nincsenek zöld szemléletű kormányzati döntések. Az LMP a szélenergia engedélyezését szeretné, a kormány fontolja meg a napenergia felhasználására vonatkozó adózás csökkentését, és azt, hogy indítsanak országos épületszigetelési programot. A klímabérlet és a fenntartható közösségi közlekedés támogatása is a javaslataik között szerepel. Minek kell ilyen gazdasági helyzetben Vodafone-t venni?

Orbán Viktor: A nemzetstratégiai célokat ne állítsuk szembe egymással. Régóta cél, hogy a privatizált magyar telekommunikációs rendszerből valamit visszaszerezen az ország, vagy legalább legyen egy magyar résztvevő. Ezért nagyon fontos a Vodafone megvásárlása. "A szélenergiáról a kormányban is nagy vita van, ami még nem jutott nyugvópontra. Atomenergia nélkül nem tudjuk megoldani az ország energiaellátását. A 16 ezer milliárd forintos energiarendszer korszerűsítése azért is fontos, hogy a napenergiát termelők is fel tudjanak rá csatlakozni. A napenergia-iparban is olyan nagy profitok keletkeztek, hogy ők is hozzájárulhatnak a rezsicsökkentéshez, de majd igyekszünk tehermentesíteni a napelemek telepítését is."

Kanász-Nagy Máté: Palkovics László miniszter egy török hírügynökségnek arról beszélt, hogy támogatni kellene a szélenergiát - talán Orbán Viktor nem akarja azt engedélyezni? Ön mit gondol tehát a témában?

Orbán Viktor: Vannak szélturbinák Magyarországon, a tapasztalatok is megvannak. A kérdések között például ott van a környezeti nyomás (az élővilágra és a környéken lakókra), vagy például az elhasznált turbinalapátok sorsának ügye. Sok kérdés van, ezeket meg kell vizsgálni.

Varju László (és Arató Gergely, DK): Milliók számolják, ki tudják-e fizetni a rezsiszámlájukat. Az árnyékkormány javaslata a kormányzatiakkal ellentétben, hogy 2022. januári szinten fagyasszák be a rendszerhasználati díjakat; meg kell duplázni a lakosságnak adható kedvezményes áram- és gázmennyiséget; rezsimoratóriumot kell bevezetni; csökkenteni kell a gáz és áram áfáját 5 százalékra. "Ezt tenné egy tisztességes európai szemléletű baloldali kormány."

Orbán Viktor: Az energiaárakon keresztül a magyar kormány adja a legtöbb támogatást a családoknak. Segíteni szeretnénk az embereknek, hogy többet keressenek, a minimálbért sem véletlenül emeltük." “Milyen kár, hogy amikor kormányon voltak, a mostani javaslataik ellenkezőjét csinálták.”

Arató Gergely: "Az a kár, hogy cinizmussal nem lehet fűteni, mert akkor ön be tudná fűteni az egész országot. De a rezsi miatt gondban lévő embereknek nem mondott most semmit. A minimálbéresek 20 százalékos béremelését már mostanra megette az infláció."

Orbán Viktor: Minden családnak 181 ezer forintnyi rezsitámogatást ad havonta a kormány az energiaárakon keresztül. A DK kormányzása idején erről álmodni sem lehetett, ráadásul elvették a 13. havi nyugdíjat és elvették a fizetés egy 13. havi részletét is.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila