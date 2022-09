A Csepeli Strandfürdő sem bírja a hideget, bezárják

Szeptember 19-től, azaz hétfőtől bezárt a Csepeli Strandfürdő. A honlapjukon határozatlan idejű zárásról írnak, úgy fogalmaznak: előreláthatólag a téli időszak végéig marad. A hírt a városrész honlapja is közli.

A strand a nyári szezon után be szokott zárni, de a téli időszakban üzemelni szokott, olyankor ugyanis az 50 méteres medence sátorborítást kap és a melegvizes medencét is lehetett korábban látogatni. Az Infostart egy szülőtől úgy értesült, hogy a nagy medencét még nyitva tartják, de itt csak a különböző edzéseket tartják meg, a kiszolgáló létesítmények azonban már zárva vannak.

Hasonlóan lépett Győr városa is. Ahogy arról korábban beszámoltunk, itt a város 2 uszodája mellett más sport- és kulturális intézményt is bezárnak.

Hasonlóan spórol a fővárosi XII. kerület is. Itt is több intézményt bezárnak január 1-je és április 1-je között. Erről a Kutyapárt helyi szervezete írt.

A jobboldalinak számító kerület a honlapján azt írja: a szükséges takarékossági intézkedések mellett különböző rezsitámogatásokról is tárgyal a Hegyvidéki Önkormányzat képviselő-testülete csütörtökön.

Korábban Dunabogdány polgármester könnyeivel küzdve jelentette be: szeptemberben nem nyílik meg a tanuszoda. Schuszter Gergely a község Facebook-oldalára töltött fel erről videót. Az ok itt is az energiaáremelkedés.

Alábbi cikkünkben pedig összefoglaltunk még számos más önkormányzati takarékossági intézkedést:

