Háromezer-milliárd forint a tét az Európai Bizottság döntése után – a nap hírei

A Magyarországnak szánt kohéziós források egyharmadának, mintegy 7 és fél milliárd euró, vagyis 3 ezer milliárd forintnak a felfüggesztését javasolja az Európai Bizottság, ha nem valósulnak meg a korrupció megfékezésére tett kormányzati vállalások. Johannes Hahn költségvetésért felelős uniós biztos azt mondta: az Európai Tanács szakminisztereinek azt javasolja a bizottság, hogy november 19-ig még várjanak a döntéssel, mert addig a magyar kormány érdemi reformokat hozhat. A tanácsnak most egy hónapja van arra, hogy minősített többséggel döntsön a bizottság által javasolt intézkedések elfogadásáról.

A magyar kormány mindenképp teljesíti az Európai Bizottságnak tett vállalásait, így az uniós forrásokért felelős miniszter szerint mégsem vonnak el pénzeket Magyarországtól. Navracsics Tibor délutáni sajtótájékoztatóján megismételte: egyes szükséges módosításokat már hétfőn, a többit pénteken terjeszti a kormány az Országgyűlés elé. Hozzátette: abban bízik, az Európai Bizottság november 19-én megállapítja, hogy a kormány teljesítette a vállalásait, így a mostani döntését visszavonhatja, és ez esetben tanácsi határozatra sem lesz már szükség a támogatások folyósítása érdekében.

Példátlan eseménynek tartják az Európai Unió történetében a Magyarország elleni, uniós pénzelvonásról szóló brüsszeli javaslatot a kérdésben megszólaló ellenzéki pártok. A Momentum arról ír, hogy a megvonások az orbáni korrupció és a magyar jogállam lábbal tiprásának a következménye, és egyben a Fidesz elmúlt tizenkét évének a mérlege is. Ujhelyi István, az MSZP EP képviselője közleményében kiemeli: az Európai Unió történetében példátlan a döntés, hogy hivatalosan is pénzügyi szankciókat javasoljon a bizottság egy tagállammal szemben annak jogállami hiányosságai miatt. A Párbeszéd is arra figyelmeztet, hogy ez az első ilyen eset az Európai Unió történetében, hogy pénzbüntetést helyeznek kilátásba egy tagállammal szemben. A Jobbik szerint eddig tartott a következmények nélküli lopás.

Elindul a hatósági áras tűzifaprogram, az erdőgazdaságoknál már lehet jelentkezni a vásárlási szándékkal. Az igényt személyesen, telefonon és e-mailben is lehet jelezni. Nagy István agrárminiszter a közleményben jelezte, hogy a döntéssel a lakosság maximált áron juthat tűzifához, amivel sok család a gázfűtést is kiválthatja. Az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységes áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben, az ország 152 értékesítési pontján.

Az Orbán-kormány megbuktatását nevezte az elsődleges célnak első árnyék-miniszterelnöki beszédében Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője. Az árnyékkabinet tagjait a politikus hétfőn mutatja be. A DK elnökségének felkérésére az árnyékkormány megalakítását vállaló Dobrev Klára azt mondta: a Magyarországon tapasztalható megélhetési válság legfőbb okozója Orbán Viktor miniszterelnök, amíg ő hatalmon van, a válság is marad.

Javaslatcsomagot dolgozott ki az LMP az önkormányzatokat és intézményeiket érintő energiaválság enyhítésére - közölte a párt országos elnökségének tagja. Tetlák Örs, Érd alpolgármestere közölte pártja javaslatai között szerepel az épületenergetikai felújítások és a környezetbarát hőszigetelő anyagok áfájának, 5 százalékra csökkentése. Szorgalmazzák azt is, hogy bontsanak le minden adminisztratív akadályt a megújuló energiaforrások alkalmazása elől, vagyis töröljék el a napelemadót és oldják fel a szélturbinák telepítésére vonatkozó tiltást.

Továbbra is hatalmas sor áll a múlt héten elhunyt II. Erzsébet királynő londoni ravatala előtt. A néhai brit uralkodótól hétfőn vesznek végső búcsút, és a hétvégén folyamatosan érkeztek a szertartásra meghívott külföldi állam- és kormányfők, köztük Novák Katalin köztársasági elnök is, aki szintén lerótta kegyeletét a néhai uralkodó ravatalánál. A Westminster Hallban a ravatal holnap reggelig látogatható, a sor végén állóknak továbbra is csaknem 13 és fél órát kell várakozniuk Az 96 éves korában, szeptember 8-án elhunyt II. Erzsébet királynőt holnap este a windsori kastély kápolnájában helyezik örök nyugalomra.