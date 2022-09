Már harcolni kell az invazív kaktuszok ellen az Alföldön

Alapvetően két faj igazán gyakori: a heverő medvetalpkaktusz és a coloradói medvetalpkaktusz. Ezenkívül más Cylindropuntia nemzetiséghez tartozó kaktuszfajokat is találtak, és nemcsak az Alföldön, hanem az ország több pontjában is – mondta az InfoRádióban Csecserits Anikó, az ELKH Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa.

A kaktuszok a szakértő szerint egyrészt azért kerültek Magyarországra, mert népszerű dísznövények, és nagyon sokféle fajt tartanak a hobbikertészek. "Anekdotikusan mondják, hogy ezek kiültetések, tehát valaki úgy gondolta, hogy szebbé tenné nemcsak a kertjét, hanem a külső területeket is, ezért kiültette oda" – fogalmazott a szakértő. A másik forrás, hogy a zöld hulladék mellett jelennek meg: miután a kaktuszt valaki megunta a kertjében, kidobta, de a növény olyan helyre került, ahol jól érzi magát, ezért nem elpusztult, hanem szépen elkezdett terjedni.

Annak ellenére, hogy nagyon sok az invazív faj, a kutató szerint meg kell próbálni küzdeni velük. Egyes fajok már annyira elterjedtek Magyarországon, hogy inkább az állományt kell kordában tartani, hogy ne terjedjen további helyekre.

"Itt arról van szó, hogy olyan fajok jelentek meg Magyarországon, amelyek más országokban, tőlünk délebbre nagyon erősen inváziós tulajdonságokat mutatnak, és ez alapján lehet sejteni, hogy nálunk is invázióssá válhatnak" – mondta a kutató.

Most még a folyamat elején tartunk, és egyelőre csak még lokálisan fordulnak elő, de mivel ez egy viszonylag lassabban terjedő faj, még meg lehet fogni az inváziót.

A kaktuszok nyílt homokpusztagyepekben, sziklagyepekben, dolomitsziklagyepekben terjednek, a Vértesben is találtak fokozottan védett területen. Tehát a nyílt sziklás vagy homokos élőhelyeken tudják kiszorítani az ott őshonos fajokat. A másik probléma, hogy legelő gyomokká válnak, tehát az állatokat is zavarják, és gondot okozhatnak a gazdálkodásban.

A kaktusz azonban hasznos tulajdonságokkal is rendelkezik: van olyan faj a nemzetségben, amely elterjedt haszonnövény a mediterrán területeken. Spanyolországban ebből van konfliktus, mert a fajból vannak ültetvények, de kiszökik, és a természetvédelmi területeken irtani kell.

"Van haszna, a gyümölcsét eszik, és az itt megjelenő fajoknak is ehető a gyümölcse. Sőt, még olyat is hallottam, hogy a friss hajtásait is megeszik Mexikóban" – mondta Csecserits Anikó.

