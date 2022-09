Közösen sürgetik a bértárgyalások megkezdését a szakmai szervezetek - a nap hírei

Közösen sürgetik a bértárgyalások megkezdését a szakmai szervezetek. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma monitoring bizottságának összehívását kérik a munkavállalói és munkáltatói oldal képviselői is - közölte a Magyar Szakszervezeti Szövetség. A levélírók felkérték Kutnyánszky Zsolt iparért és munkaerőpiacért felelős államtitkárt, mielőbb hívja össze a testületet, hogy sürgősen érdemben tárgyalhassanak az energiaválság és a fokozódó infláció következtében kialakult gazdasági helyzetről, annak a munkavállalókat, munkáltatókat és az országos bértárgyalásokat is érintő hatásairól.

Legkésőbb a jövő héten dönt a kormány az érvényben lévő üzemanyag- és élelmiszerárstopról, valamint a kamatstopról. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a HírTV-nek adott interjúban azt mondta: minél tovább szeretnék fenntartani az árstopokat. Csütörtökön az üzemanyagpiac szereplői, a Magyar Ásványolaj Szövetség és a Független Benzinkutak Szövetsége is úgy nyilatkozott: itt lenne az ideje annak, hogy teljesen feloldják a benzinárstopot.

A magyar kormány azt szeretné, ha az uniós szankciós politika megváltozna és észszerűbb alapokra helyeznék – jelentette ki a miniszterelnök Belgrádban. Orbán Viktor arról beszélt, hogy Magyarországnak nagyon komoly károkat okoznak a szankciók, rengeteg pénzbe kerülnek, és azzal fenyegetnek, hogy felemésztik az eddig elért sikerek tekintélyes részét. Orbán Viktor Belgrádban Aleksandar Vučić szerb elnökkel találkozott és átvette tőle a Szerb Köztársaság Érdemrendje kitüntetést a két ország együttműködésének, kapcsolatainak fejlesztése érdekében nyújtott szolgálataiért.

Árnyékkormányt alakít Dobrev Klára. A Demokratikus Koalíció árnyékminiszterelnöke terveiről vasárnap számol be, az árnyékkormány minisztereit pedig hétfőn mutatja be – jelentette be Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke. A politikus azt mondta: a párt elnöksége kérte fel Dobrev Klárát, hogy – mint fogalmazott - mutassa meg, van kiút az Orbán-kormány okozta megélhetési válságból, hogy van az Orbán-kormánynak európai alternatívája. A DK-s politikus azt is feladatul kapta, hogy árnyékminiszterelnökként készüljön fel a kormányzásra.

Új szabályokat szorgalmaznak EP-képviselők az európai politikai pártokkal és alapítványaikkal összefüggésben. Az Európai Parlament jelentést fogadott el, amelyben a pártok átláthatóságának és hatékonyságának növelését szorgalmazzák. El kívánják érni azt is, hogy az uniós támogatásokat az EU-val közvetlenül összefüggő kérdésekről szóló népszavazási kampányokban használják fel. A Fidesz EP-képviselői elmondták: a szabályok módosítása sértené a nemzeti pártok szabad működését, a pártok szabad értékválasztása felett gyámkodva ideológiai kontrollt valósítana meg.

Tovább nőtt és újabb rekordokat döntött az infláció az Európai Unióban és az euróövezetben. A 27 tagországban 10,1 százalékra gyorsult az éves pénzromlás, az eurozónában 9,1 százalékkal nőttek augusztusban az árak. A fogyasztói árak éves növekedési üteme augusztusban Észtországban volt a legmagasabb, 25,2 százalék. Lettországban 21,4, Litvániában 21,1, Magyarországon 18,6 százalékkal nőttek az árak 2021. augusztusához képest. A legalacsonyabb inflációs rátát Franciaországban mérték, 6,6 százalékot.

Lemondott tagságáról a Mol által az INA horvát olajipari vállalat igazgatótanácsába delegált két magyar tag, Horváth Ferenc és Simola József. Az INÁ-ban irányítói joggal rendelkező olajtársaság közleményében azt hangsúlyozta: a két felsővezető annak ellenére döntött így, hogy semmilyen szerepük nem volt a közelmúltban feltárt, INA körüli jogellenes tevékenységekben. Egy héttel a korrupciós ügy kirobbanása után a horvát kormány az INA teljes igazgatótanácsának menesztését kérte. A horvát sajtó szerint ugyanakkor a Mol által delegált tagok visszahívását csak a magyar vállalat rendelhette el.

Oroszország az európai kikötőkben rekedt több mint 300 ezer tonna műtrágyát ingyen a fejlődő világ rendelkezésére bocsátja, ha Európa tovább enyhít az orosz exportra kivetett szankciókon. Erről az orosz elnök beszélt a Sanghaji Együttműködési Szervezet szamarkandi csúcstalálkozóján. Vlagyimir Putyin úgy vélte: Moszkva továbbra sem tudja eladni a műtrágyát, mert Európa csak részben függesztette fel a büntetőintézkedéseket.

Folyamatosan róják le kegyeletüket Londonban II. Erzsébet királynő ravatala előtt. Egy időre lezárták a vezető sort a hatalmasra duzzadt tömeg miatt, de már feloldották a korlátozást. Becslések szerint jelenleg több mint fél napig tart, mire a sor végén állók a ravatalhoz érnek. A királynő koporsóját szerda este ravatalozták fel a Westminster Hallban. A búcsúszertartás jövő hétfőn lesz a Westminster-apátságban, kétezer meghívott vendég, köztük külföldi állam- és kormányfők jelenlétében. A 96 éves korában augusztus 8-án elhunyt II.Erzsébetet hétfő este a windsori kastély kápolnájában helyezik örök nyugalomra.