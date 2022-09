Vihar: hat megyére adtak ki másodfokú riasztást – özönvíz, jégeső, szélroham

Zivatarveszély miatt másodfokú riasztást adott ki Zala és Somogy mellett Baranya, Tolna, Vas és Veszprém megyére az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Azt írták, délután illetve kora este az ország délnyugati, déli területein – egy negatívabb forgatókönyv esetén – heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is.

A zivatarok környezetében viharos 60-80 kilométer/órás, heves zivatarok esetén 90-110 kilométer/órás széllökésre, 1-3 centiméteres - heves zivatarok esetén 2-4 centiméteres - jégesőre kell számítani. Az ismétlődő cellaátvonulásból rövid idő alatt lokálisan nagyobb mennyiségű, akár 25-40 milliméter csapadék is hullhat.

Hozzátették: az este folyamán északnyugat felől stabilizálódik a légkör, és fokozatosan a déli területekre korlátozódik a zivatartevékenység.

Nyitókép: MTI/Varga György