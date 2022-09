Orbán Viktorral szelfizne a legtöbb magyar fiatal

A 18-21 évesek huszonhárom százaléka Novák Katalin köztársasági elnökkel fényképezkedne, míg tizenhat százalékuk Karácsony Gergellyel készítene közös fotókat. A felmérésről beszámoló magyarnemzet.hu azt is megírja, hogy a főpolgármester után, 12 százalékkal Márki-Zay Péter áll. Ugyanakkor a fiatalok 10-10 százaléka szerepelne szívesen egy képen Dúró Dórával, Toroczkai Lászlóval és Fekete-Győr Andrással. A Gyurcsány házaspárt pedig 9 százalék választaná "szelfi-társnak".

A netes újság arról is beszámol: a felmérés szerint a szimpátia mellett az ismertség is sokat számított, amikor a fiatalok arra válaszoltak, hogy kivel fotózkodnának szívesen. A legkevésbé Tóth Bertalan MSZP-társelnök ismert, róla mondták a legtöbben, hogy nem ismerik (43 százalék), de az első szavazók mintegy harmada számára Donáth Anna, Kunhalmi Ágnes és Toroczkai László neve sem cseng ismerősen, sőt Fekete-Győr András korábbi Momentum-elnök is ismeretlen a fiatalok bő negyede (27 százaléka) számára.

A szimpátia listán leghátul Márki-Zay Péter végzett, akiről a megkérdezettek háromnegyede (72 százalék) mondta azt, hogy nem szeretne vele egy fényképen szerepelni.

