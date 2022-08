Ütközéselkerülő rendszert tesztel a BKV a villamosokon

Egyelőre tesztelési céllal két darab – jellemzően a 41-es vonalán közlekedő – BKV-s Tátra villamosra telepítették a Bosch új, külföldön és Debrecenben már bizonyított ütközéselkerülő technológiáját, ami hozzájárul a még biztonságosabb közlekedéshez. A német cég innovatív ütközéselkerülő rendszere veszély esetén figyelmezteti a villamosvezetőket, akik így másodpercekkel hamarabb kezdhetik meg a fékezést elkerülve a koccanásokat, baleseteket – olvasható a BKV sajtóközleményében.

„Ez a technológia a Bosch jelmondatához híven valóban az életre lett tervezve, és hatékonyan segíti a villamosvezetők nagy koncentrációt igénylő, fárasztó munkáját. Külföldi példák azt mutatják, hogy használatával akár a felére is csökkenthető azoknak a baleseteknek a száma, amelyekben villamos is érintett. A technológia nemcsak életeket ment, hanem jelentős költségeket is megtakarít az üzemeltetőknek, és segíti a megbízható, menetrend szerinti működést” – mondta Szőke Zoltán, a Bosch automatizált vezetés fejlesztéséért felelős alelnöke.

A BKV villamos üzemigazgatója az ütközéselkerülő rendszer teszteléséhez kapcsolódóan hangsúlyozta, a közlekedési vállalat folyamatosan arra törekszik, hogy a főváros közlekedését, beleértve a közösségi közlekedést is, a lehető legbiztonságosabbá tegye. „Budapest legnagyobb közösségi közlekedési szolgáltatójaként szerepvállalásunk és elköteleződésünk pedig abban nyilvánul meg, hogy minden olyan technológia alkalmazását megfontoljuk, ami hozzásegítheti a BKV-t ehhez a célhoz. A BKV mindig is támogatta azokat a módszereket, amelyek a balesetmentes közlekedést szolgálják, így részvételünk – a tesztelésbe vont villamos és a fővárosi tesztkörnyezet biztosításával – a jelenlegi projektben sem volt kérdéses” – fogalmazott Borbás Péter.

A villamosokra szabott technológiát a Bosch Budapesti Fejlesztési Központjának mérnökei és a Bosch Engineering GmBH közösen fejlesztették ki, a rendszer alapját képező kamerát, továbbá a radarszenzort is a vállalatcsoport hatvani telephelyén gyártják. A technológia egy multifunkciós kamerából, egy radarszenzorból és egy vezérlőegységből áll. A speciális adatkamera pontos képet készít a forgalmi viszonyokról, követi, előre jelzi a mozgásokat, a radarszenzor pedig folyamatosan figyeli a pályát és mindent észlel, ami a villamos útját keresztezheti.

A villamosvonalra szabják a technológiát

Az ütközéselkerülő rendszert egyedileg kalibrálják, tanítják a budapesti villamosok közlekedési környezetéhez. A beüzemelési fázisban a szenzorokkal és kamerákkal felszerelt villamos több ezer kilométert tett meg tesztüzemmódban belvárosi és külvárosi környezetben is a rendszer finomhangolása érdekében – olvasható.

A budapesti Tatra villamospárra szerelt ütközéselkerülő rendszer már az első útján több mint tíz esetben jelzett, de az elmúlt 3 hónapos tesztidőszak során közel 1000 darab jelzés került feljegyzésre, közel 12 000 kilométer távon. Több mint 500 esetben segített a rendszer a járművezetők figyelmének megerősítésével csökkenteni a kockázatokat a mindennapi közlekedésben, így megelőzni az esetleges baleseteket – zárul a közlemény.

Nyitókép: BKK