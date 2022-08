A CPAC-konferenciáról hazatérve kormányülést hívott össze Orbán Viktor - a nap hírei

A dallasi CPAC-konferenciáról hazatérve kormányülést hívott össze Orbán Viktor miniszterelnök – tájékoztatott Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A pénteki tanácskozáson a miniszterek az orosz–ukrán háború legújabb történéseit és az európai energiaválság várható fejleményeit tekintették át.

Rendelettel könnyítette a fakitermelést a kormány. A hatósági bejelentés után 8 nappal lehet elkezdeni a tevékenységet, eddig ez 21 nap volt. A rendelet már hatályba is lépett. Korábban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter már beszélt arról, hogy lesz elég fa, mindenki, aki akar, az tud majd vásárolni. Magyarországon kétmillió hektárnyi erdő van, a fatömeg meghaladja a 400 millió köbmétert.

A valódi rezsicsökkentés az épület- és nyílászáró szigetelésekben, a passzív házakban, a megújuló energiák használatában van – írta Facebook-oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely kifejtette: a legszegényebbek eddig is fával fűtöttek, rájuk nem vonatkozott a rezsicsökkentés, ideje volna, hogy az állam legyen végre szolidáris és érdemi támogatást nyújtson ezeknek az embereknek.

Az éves lakossági fogyasztás 82 százalékának, az összkapacitás felének megfelelő gáz van a hazai tárolókban – közölte az energiahivatal. Augusztus 1-jére 3 milliárd 250 millió köbméter földgázt tároltak be, ez az európai uniós gáztárolási rendelet előírásaihoz képest 920 millió köbméterrel több.

A hőszigetelő anyagok gyártásának gyorsítását javasolja a versenyhivatal. A GVH több javaslatot is tett, ezek között szerepel a hulladékanyagok újrahasznosítása, a szállítási útvonalak jobb megtervezése, és a hőszigetelési beruházások alaposabb előkészítése.

A fokozódó aszály ellenére továbbra is országszerte biztosítani lehet a vízigényeket a korábban betározott mennyiségből – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A 12 igazgatóságból 10 területén van érvényben vízhiány elleni védekezési készültség. A magyarországi folyók, illetve tavak vízállása továbbra is alacsony, és a következő két-három napban is stagnáló vagy lassan apadó helyzetre lehet számítani.

Megújította a hitelintézetek számára megfogalmazott zöld ajánlását a Magyar Nemzeti Bank. Az egyes elvárásokat a hitelintézeteknek fokozatosan, szeptember 15-től, 2023. júliustól, illetve 2025. januártól kell teljesíteniük. A bankoknak még az idén ki kell jelölniük egy szervezeti egységet vagy vezetőt a klímakockázatok kezelésére, ki kell alakítani az ezek mérésére és mérséklésére használt eljárásokat.

10 új, elektromos autóbusz állt forgalomba Miskolcon a Zöld Busz Program részeként. Vitézy Dávid, közlekedésért felelős államtitkár az átadáson hangsúlyozta: a programban országszerte 127 ilyen autóbusz állt forgalomba eddig, erre 18,3 milliárd forintot biztosított a kormány.

A 4iG nyerte a Volánbusz közbeszerzését a járműfedélzeti eszközök üzemeltetésére. A társaság közölte: a szolgáltatás nyújtásának időtartama 24 hónap, amit opcionálisan 8 hónappal meg lehet hosszabbítani. A nyertes ajánlat opciókkal növelt összege nettó 6,4 milliárd forint.

Kimagasló eredménnyel zárta a második negyedévet a Mol. A társaság honlapján közzétett jelentés szerint a tiszta EBITDA majdnem kétszeres, a tiszta üzleti eredmény majdnem háromszoros növekedés a tavalyi azonos időszakhoz képest. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató szerint az energiaipar példa nélküli bizonytalanságokkal szembesült, de a Mol így is a terveinek megfelelően teljesített, és még soha nem volt ilyen elkötelezett a stratégiai céljai iránt.

Új járműveket kapott a polgárőrség. Az autók főleg a határvédelmet segítik, a robogók pedig az ország középső térségeiben állnak szolgálatba. Túrós András az InfoRádiónak azt mondta: az üzemeltetési költségek növekedése miatt minél több olyan szolgálatot szeretne, ahol gyalogosan vagy kerékpárral járőröznek a polgárőrök. Az elnök hozzátette: nehéz időszak előtt áll az ország, ezért a vagyon elleni bűncselekmények növekedésére számít.

Augusztus végéig a nemzetközi forgalom is igénybe veheti az ásotthalmi határátkelőt hétvégenként. A nemzetközi tranzitforgalom, a szerb-magyar határ Csongrád-Csanád megyei szakaszán továbbra is a röszkei autópálya-határátkelőhelyen keresztül zajlik.

A hőség miatt felfüggesztik a kamionstopot szombatra. Az ipari minisztérium közölte: ha az országos tisztifőorvos meghosszabbítja a hőségriasztást, akkor vasárnap is közlekedhetnek a tehergépjárművek.

A legmagasabb fokozatú hőségriadót rendelték el Olaszország 16 városában, köztük Rómában, Milánóban és Firenzében. Az országban rendkívüli szárazság is van: az idén 45 százalékkal kevesebb csapadék esett az utóbbi több mint 10 év átlagmennyiségéhez képest.

Újabb 3, gabonát szállító hajó indult el Ukrajna kikötőiből, a szállítmányokat ezúttal is Törökországban ellenőrzik – közölte a török védelmi minisztérium. A 3 hajónak összesen 58 ezer tonna kukorica a rakománya.

Kína nyolc területen függeszti fel az együttműködését az Egyesült Államokkal az amerikai házelnök tajvani látogatása miatt. A többi között leállítja a párbeszédet a magas rangú katonai parancsnokok között, felfüggeszti a klímaváltozással kapcsolatos egyeztetéseket, és szünetelteti a határokon átnyúló bűnözés és az illegális bevándorlók kitoloncolása terén folytatott együttműködést is.

Saját Hold-szondát bocsátott fel Dél-Korea. A tervek szerint az űrjármű legalább 1 éven át gyűjt geológiai és egyéb adatokat alacsony poláris pályájáról a 180 millió dolláros misszióban.