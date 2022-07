Navracsics Tibor: nyitottak vagyunk az Európai Ügyészséghez való csatlakozásra

Biztosra veszi Navracsics Tibor, hogy a kormány megegyezik Brüsszellel a helyreállítási alap pénzeiről. Az uniós forrásokért és területfejlesztésért felelős miniszter azt mondta: a magyar kormány minden javaslatra, még az Európai Ügyészséghez való csatlakozásra is nyitott, és nem a kabineten fog múlni, ha elmarad a megállapodás.

Csaknem 100 százalékosra becsüli a tárgyalásokért felelős miniszter annak az esélyét, hogy a kormánynak sikerül megállapodni a helyreállítási alap pénzeiről.

„Mit mondtam a múltkor, 98,2 százalék? Legyen most 98,8”

– mondta Navracsics Tibor.



Navracsics Tibor emlékeztetett: a kormány már két törvénymódosítási javaslatot is beterjesztett az Országgyűlésnek az Európai Bizottsággal való egyezség érdekében, és jelezte: a kabinet minden javaslatra, így további jogszabály-módosításokra is nyitott. Azt is megjegyezte: sokszor nem világosak, gyakran változnak a bizottság feltételei.

„Mindent megteszünk, hogy megállapodjunk, nem rajtunk fog múlni, ha elmarad. Nyitottak vagyunk minden javaslatra, minden tárgyalási pozícióra – szögezte le a miniszter.



Az Európai Bizottság közben nem tartja elégségesnek a kormány intézkedéseit. A költségvetésért felelős uniós biztos nyilvánosságra került levele szerint

a kormánynak egy hónapja van, hogy megfelelő választ adjon a felmerült jogállamisági aggályokra, ellenkező esetben visszatartják az uniós forrásokat.

Brüsszel a korrupciós kockázatok kezelésére vár lépéseket, Navracsics Tibor kérdésünkre azt mondta:

a levélre augusztus 22-ig válaszol a kabinet.

Navracsics Tibor elmondta, hogy az Európai Bizottság nyilvántartás szerint Magyarország nem tartozik az unió legkorruptabb országai közé, vagyis más országokkal szemben is lépéseket kéne tennie ezen a téren.

A miniszter elmondta: Magyarország vállalta, hogy 15 százalékra csökkenti az egyajánlatos közbeszerzések arányát.

A miniszter beszámolt arról is – írja az MTI –, hogy július 31-ig az összes operatív programot beküldik az uniónak, és a bizottságnak öt hónapja lesz, hogy értékelje azokat. Bízik benne – mondta –, hogy idő közben alá tudják írni a partnerségi megállapodást, amely lehetővé teszi, hogy az elfogadott operatív programok alapján folyósítsa a pénzt az EU.

Közölte, az a céljuk, hogy 2030-ra Magyarország az EU öt legélhetőbb tagállama közé tartozzon.

Elmondta, hogy az operatív programokért felelős Elisa Ferreira uniós biztos szerint is felgyorsultak a tárgyalások Magyarországgal az utóbbi hetekben, azok jó ütemben haladnak. A miniszter azt mondta, bízik abban, hogy nem lesz semmi akadálya a partnerségi megállapodás aláírásának és az operatív programok pozitív elbírálásának.

Navracsics Tibor beszámolt arról is, hogy

a kormány még nem döntött arról, igénybe veszi-e a helyreállítási alaphoz kapcsolódó hitelt, de várhatóan még idén határozni kell erről.

A miniszter szakpolitikai szempontból támogatná ezt, hiszen a magyar helyreállítási terv jó, az versenyképesebbé teszi Magyarországot, a hitel kondíciói pedig jobbak, mint a piaci feltételek – hangsúlyozta.

Navracsics Tibor kérdésre válaszolva azt is elmondta: eddig nem tapasztalta, hogy Orbán Viktor Tusnádfürdőn elmondott beszéde befolyásolná a forrásokról szóló tárgyalásokat.

