Mol: mindenki csak annyit tankoljon, amennyire szüksége van

A mostani karbantartási munkálatokat másfél éve kezdték el előkészíteni. A munka két hónapig tart majd, mintegy 1200 szakember közreműködésével. Ez garantálja, hogy a finomító továbbra is biztosítani tudja Magyarország és a térség zavartalan üzemanyag-ellátását - mondta el a leállással kaplcsolatban Ratatics Péter, a Mol hazai operatív működésért felelős ügyvezető igazgatója az Indexnek.

Tervek szerint az üzemek fokozatosan indulnak újra: jelentős részük már szeptemberben, míg egy kisebb részük október végén, a karbantartás második üteme után. Ezt követően már teljes kapacitással működik majd a Dunai Finomító.

A kieső mennyiséget már jóval a leállás előtt elkezdték készletezni, erre van már gyakorlatuk az elmúlt évtizedekből. Ám a háború kitörése miatti ellátáslánc-akadozás, valamint az árszabályozás miatti kiugró kereslet és importhiány ennek a készletnek a jelentős részét felemésztette. Most a hiányzó mennyiség egy részét a pozsonyi finomítóból irányítják át, míg egy másik részét a megmaradt tartalékaik felhasználásával pótolják. Ezek a mennyiségek azonban nem tudják teljes mértékben fedezni a hiányt, és piaci pótlásukra is korlátozottak a lehetőségek - mutatott rá Ratatics Péter.

A szakember kiemelte: rendkívüli nehézséget okoz, hogy a régió két finomítója csak a tervezettnél később indul újra, ami csökkenti az egész régióban elérhető termékek mennyiségét. Ausztria ezért minden követ megmozgat, de a csehek is, szlovének is. Ukrajnában nem működik a finomító, ők is keresik a gázolajvásárlási lehetőségeket.

"Mi is hozzányúltunk a tartalékainkhoz"

- mondta Ratatics Péter.

Felidézte: dízelből az egész régió importra szorul, a finomítók nem győzik az igényeket.

"Magyarországon is átlagosan 10-15 százalékkal több dízelt fogyasztunk, mint amennyit képesek vagyunk itthon előállítani. Nem várt nehézség, hogy a Duna alacsony vízállása miatt az uszályokat kevésbé lehet feltölteni, és a nagy hőség miatt a vasúti szállítás is a lehetségesnél kisebb kapacitással megy. Emellett a hazai árszabályozás tovább szűkíti az importlehetőségeket. Ilyen árkörnyezetben, amikor a piac négyötöde élvezi a hatósági ár előnyét, egész egyszerűen nem éri meg behozni külföldről a terméket."

A szakember kijelentette:

szükségesnek tartják az árszabályozás felülvizsgálatát, hogy növelni tudják az import mennyiségét.

Ratatics Péter szerint minél inkább közelít a kereslet a normális szinthez, annál több üzemanyagot tudnak adni a vásárlóiknak. "Továbbra is mindenkivel szerződést kötünk a nagykereskedelemben, és igyekszünk mindenkit ellátni, de nem tudjuk kizárni, hogy augusztusban a korábban megszokotthoz képest kevesebb terméket tudunk partnereinknek szállítani. Újra kell gombolnunk a kabátot. Nem lesz egyszerű."

A Mol-töltőállomásokon alkalmazott 50 literes tankolási korlát mellett is lehetnek egyes kutakon átmeneti leürülések. "Ezért

mindenkitől kérjük, hogy csak annyit tankoljon, amennyire tényleg szüksége van,

hiszen csak így biztosítható a kellő mennyiség mindenki számára. A pánikvásárlás és a fölösleges spájzolás csak rontana a helyzeten."

Nyitókép: Pixabay