Jön a HM, már bontják a Hadtörténeti Múzeum kiállításit

Múlt hét elején járta be a sajtót a hír, hogy a Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HIM) épületébe a Honvédelmi Minisztérium (HM) költözhet be. Ezt kormányzati részről azóta sem ismerték el, de a kiállítások bontása már megkezdődött – írja az Azonnali.

A lap az Index korábbi értesülését idézi, miszerint az új honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf arra készül, hogy a Kapisztrán téri komplexumba helyezi át a minisztérium irodáit.

A HIM dolgozói számára rendezett állománygyűlésen kiderült: a tervet végrehajtják. Az Azonnali több forrásból is úgy értesült, a változás gyors és drasztikus lesz. A HIM-ben a legtöbben kész tényként kezelik, hogy

az egész komplexumból ki kell vonulniuk.

A Kapisztrán térről fokozatosan távoznia kell az irodáknak és a raktáraknak is. Hogy ez pontosan hogyan és milyen ütemezéssel valósul majd meg, arról egyelőre semmilyen tájékoztatást nem kaptak az intézmény dolgozói. A kiállított tárgyak valószínűleg egyelőre konténerekbe kerülnek, a tárlatok bontása a hét elején megkezdődött.

Egyelőre az új székhelyről sem tudni semmi biztosat. Legalább ekkora bizonytalanság uralkodik a dolgozók jövőjét illetően. Személyi változásokhoz vezethet az is, hogy az intézmény élére új vezető kerül. Július elején leváltották Kovács Vilmos ezredest, aki 2011 óta volt a HIM parancsnoka. Helyére Töll László ezredes érkezett.

Nyitóképünkön Kovács Vilmos ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka átadja Nagy Endre 1944-ben, Sülysáp határában hősi halált halt ejtőernyős tizedes megtalált arany jegygyűrűjét lányának, Nagy Jolán Eszternek a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Márványtermében 2020. szeptember 30-án

