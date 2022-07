Kis híján egy kamion alatt végezte a szabálytalan motoros az M0-on – videó

A közútkezelő tájékoztatása szerint június 29-én, szerda kora délután az M0-s autóúton Maglód térségében végeztek karbantartási munkákat. Erre mobil és fix digitális jelzőkkel, valamint az Útinform szolgálatukon keresztül is felhívtuk a figyelmet.

Mindeközben az egyik forgalomfigyelő kamerájuk azt rögzítette, hogy az egyik felhajtó ágon keresztül, a forgalomtól elzárt területen vág át egy motoros, hogy megelőzhesse az araszoló járműveket.

Arra viszont ő sem számított, hogy lesz egy autós, aki szintén ugyanerre gondol, vagyis hogy szabálytalanul kielőzi a sort. Ők ketten találkoztak, az autós így viszont belökte a külső sávba a motorost, aki kész szerencse, hogy nem került a kamionok alá – jegyzi meg a Magyar Közút.

A hasonló esetek elkerülése érdekében kérik, hogy a motorosok csak az álló kocsisorok esetében haladjanak balról, jobbról, középen a járművek mellett. De akkor is óvatosan, megfelelő sebességet választva tegyék ezt és figyeljenek az autósokra, győződjenek meg róla, hogy biztonságosan el tudnak haladni mellettük. És persze csak olyan helyen haladjanak, ahol azt szabályosan megtehetik.

Az autósoknak is nagyon kell figyelniük, teszik hozzá: ha sávot szeretnének váltani egy párhuzamos közlekedésre alkalmas úton, használják a visszapillantó tükröket, figyeljék a holtteret és készüljenek arra, hogy egy motoros is elhaladhat mellettük. És persze ők is csak olyan helyen közlekedjenek, ahol az szabályos. „Figyeljünk, vigyázzunk egymásra, tartsuk be a szabályokat, nemcsak magunk, hanem a többi közlekedő biztonsága érdekében is!” – hangsúlyozzák.

