Rendszeresen szennyvízben úszik a Pest megyei település

Komoly probléma van a szennyvízzel a Pest megyei Monorierdőn: az RTL Klub Híradója szerint a település lakói már meg sem lepődnek, ha a nap bármelyik szakaszában megjelenik előttük a szippantóautó. „Napi szinten jönnek és szivattyúzzák, ebből az utcából gyakorlatilag a szippantós kocsik viszik el a szennyvizet, pedig van csatorna” – nyilatkozta az egyik helybéli, akinél volt, hogy a frissen elkészült konyhát, máskor a keretet öntötte el a szennyvíz.

Az is megesik gyakorta, hogy az utcán folyik a szennyvíz – panaszolta egy másik lakó –, ami aztán olykor a pincéket is elárasztja, a falak pedig magukba szívják a szennyvizet.

A Dabas és környéke Vízügyi Kft.-nél tudnak a problémáról. Azt mondják, amikor a csatornarendszer épült, még jóval kevesebben laktak a településen. A Daköv monori üzemigazgatóságának igazgatója elmondása szerint a több mint másfélszeresre nőtt település lakosságszámot már nem bírja problémamentesen elszállítani a vákuumos csatornarendszerünk. Így aztán minden nap érkeznek Monorierdőre szippantós kocsival. De nem tudnak elégszer jönni, mert nincs elég munkatársuk – tette hozzá Artzt Sándor.

A polgármesternek is egyre többen panaszkodnak, aki ezért most azt tervezi, hogy jogi érdekképviseletet hozzon létre, ahol az önkormányzat jogásza fogadja majd a panaszokat, és segít eljárni is az ügyekben.

Nyitókép: Pixabay.com