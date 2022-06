Karácsony Gergelyt is felhívta az ál-Klicsko

A főpolgármester a Facebookon azt írta: olyasvalaki kereste, aki „pontosan úgy nézett ki és beszélt”, mint Klicsko. Hozzátette: nem volt okuk a gyanura, mert a videohívásra a megkeresés egy a kijevi főpolgármesteri hivatal domainjét használó e-mail címről érkezett, és korábban is kapcsolatban voltak a kijevi polgármesteri hivatal munkatársaival. Azt írta: noha a hívás nagy részében releváns, az Ukrajna elleni háborúval és menekültválsággal kapcsolatos beszélgetés folyt, a hívás végéhez közeledve több furcsa, gyanút keltően provokatív jellegű kérdés is elhangzott, ami miatt a hívást a tervezetnél jóval korábban be is fejezte.

Karácsony hozzátette: egyeztettek a kijevi hivatallal, akik megerősítették, hogy csalás történt.

Közölte: minderről hivatalosan tájékoztatja a magyar titkosszolgálatokat felügyelő minisztert, és felkérem a Főpolgármesteri Kabinet Városdiplomáciai Csoportját, hogy az Ukrán Nagykövetséggel, a magyar nemzetbiztonsági szervekkel és a többi érintett európai nagyvárossal egyeztetett módon tárja fel a csalás részleteit.

Az igazi Vitalij Klicskóval pedig hamarosan videóhívás keretében egyeztet a főpolgármester.

