Ennyi tanárt kerestek a tanév utolsó napján

Több mint 2100 álláshirdetést dobott ki a közszféra állásportálja, a közigállás.gov.hu a "tanár" keresőszóra a 2021/2022-es tanév utolsó előtti napján. Tanítóból is komoly hiány van az iskolákban, országszerte 967 betöltetlen állást hirdetnek az oldalon, de 853 óvodapedagógust és 420 gyógypedagógust is keresnek az állami rendszerben – derül ki az Eduline összeállításából.

A hirdetések egy részében természettudományos tárgyak oktatásához keresnek tanárt az iskolák, például biológia és kémia szakosokat, de informatika- és matematikatanárt is sok helyre vennének fel. Olyan iskolák is vannak, ahol már most intézményvezetőt vagy vezetőhelyettest keresnek, de az oldalon gyógypedagógusi, gyógytestnevelői, zenetanári, angoltanári állásokat is szép számmal lehet találni.

Több olyan óvoda is feladott hirdetés, ahova egyszerre négy-öt pedagógust is felvennének.

A szakportál szerint a szakemberhiány hátterében többek között a bérek állnak, a másik komoly probléma a területen a túlterheltség, és hiányzik az utánpótlás is. A pedagógusképzésre egy éve 13 110-en, 2020-ban 11 111-en, 2019-ben pedig 17 394-en jelentkeztek. 2022-ben 11 978-an jelentkeztek, 3215-en választottak osztatlan tanári szakot, tanító szakot pedig 1465-en. Az óvodapedagógusi képzésen is folyamatosan csökken a jelentkezők száma.

Nyitókép: jittawit.21/Getty Images