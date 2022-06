Hosszú Katinka fontos bejelentést tett

A 2024-es párizsi olimpián nagy valószínűség szerint már nem lesz ott Hosszú Katinka, mert vőlegényével, Layber-Gelencsér Mátéval a versenyzés helyett gyermeket terveznek – mondta el a háromszoros olimpiai bajnok úszónő a magyar Forbes-nak. A június 17-én kezdődő budapesti vizes világbajnokságra viszont nagy elánnal készül, ahol három számban is versenyezni fog.

Hosszú Katinka azt is megjegyezte, egyre inkább úgy érzi, hogy mindig is úszni fog, csak egyre kevesebb versenyen indulul majd el. „Szeretnék azután is egészséges maradni, ezért is kell csinálnom, mert más sportra nagyon nehezen veszem rá magamat. […] Ha nem kell felkelni, tudok délig vagy annál is tovább aludni” – fogalmazott.

Az interjúban arról is mesél a klasszis, hogy elkezdtek felcserélődni a prioritások az életében, és kicsit megunta a versenysportolói életet. Ennek egyik kézzel fogható jele, hogy csütörtökön megnyílt Koool nevű étterme, amit vőlegényével, Layber-Gelencsér Mátével közösen alapítottak a fővárosban.

Hosszú Katinka az étteremben fogyasztható, később rendelhető ételeket Móricz Kitti séffel közösen alkotta meg, aki közel két évvel ezelőtt kezdett el főzni az úszónőre. A Koool azt akarja megmutatni, hogy az egészséges, tápláló, allergén, glutén-, tej- és cukormentes étkezés is lehet izgalmas, finom és megfizethető.

Egy álmom vált valóra! Megnyílt a Koool éttermünk, ahol szeretném tovább adni az étkezéssel kapcsolatos tudásomat és... Posted by Katinka Hosszu on Thursday, June 9, 2022

„A Kooolt tulajdonló HK Superfood Kft. befektetője a most már Katinka & Co. néven futó egykori Iron Swim Kft. A korábbi szponzori szerződésekből és marketing-együttműködésekből származó pénzeket és támogatásokat fektettük be ide. A Katinka & Co. profilja egy kicsit megváltozott, elsősorban PR-céggé alakult, főként marketing-kommunikációval foglalkozik és a jövőben befektet hasonló projektekbe” – fogalmazott a céges ügyekről, illetve a csütörtökön megnyitott étterem üzleti hátteréről Hosszú Katinka. Ígérete szerint hamarosan két újabb projekttel is kirukkol.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor