Május végén 2737 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás központi alrendszere - a nap hírei

Május végén 2737 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás központi alrendszere - közölte a Pénzügyminisztérium. Ezen belül a központi költségvetés 2.879 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 150,6 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 8,6 milliárd forintos hiányt értek el. A költségvetési kiadások közül a nyugellátásokra és a gyógyító-megelőző ellátásra fordított összegek meghaladták az egy évvel korábbi kifizetést.

Magyarország sikeresen bocsátott ki kötvényeket 3 milliárd dollár és 750 millió euró értékben – jelentette be Facebook-bejegyzésében a pénzügyminiszter. Varga Mihály elmondta: a magyar kötvények iránt kétszeres volt a kereslet. Hozzátette: ez azt mutatja, hogy Magyarország a bizonytalan nemzetközi környezetben is képes önállóan a piacról finanszírozni magát. Szólt arról is, hogy a most bevont forrásokat az ország stabilitásának megőrzésére, előtörlesztésre és a pénzügyi tartalékok növelésére használja a kormány.

Nem változtatott az irányadó eurókamaton az EKB. A döntés megfelel a piaci várakozásoknak. Változatlan maradt az irányadó refinanszírozási műveletek nulla százalékos kamatlába, valamint az aktív oldali és a betéti rendelkezésre állás kamatlábainak 0,25 százalékos, illetve mínusz 0,5 százalékos szintje is. A Kormányzótanács egyúttal jelezte, hogy a júliusi ülésen kész 25 bázisponttal emelni az irányadó kamatot.

Nem változtatott az MNB a szokásos egyhetes betéti tenderén, így az maradt 6,75 százalék. A döntés nem meglepetés, eddig is havonta egyszer változott csak az irányadó kamat, az pedig a múlt héten megtörtént az újabb 30 bázispontos emeléssel.

A jegybank 57,1 milliárd forint veszteséget mutatott ki a tavalyi évre – ezt a Magyar Nemzeti Bank éves jelentésében tette közzé a honlapján. Az összesítésben felhívták a figyelmet arra, hogy a válságkezelés elősegítésére 2021-ben az eredmény-tartalékukból 250 milliárd forint osztalékot fizettek be a központi költségvetésbe, valamint a jegybanki programok jelentősen növelték az államháztartás adóbevételeit is.

2021-hez képest csaknem a hétszeresére nőtt a vendégéjszakák száma – ismertette a KSH. A belföldi vendégek által a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma áprilisban csaknem 5 és félszeresére nőtt 2021 azonos hónapjához viszonyítva, azonban 20 százalékkal elmaradt a koronavírus-járvány kitörése előtti értéktől. A külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma közel 9 és félszeresére emelkedett, de még így is 35 százalékkal kevesebb volt a 2019-es év azonos időszakánál.

Az érettségi idején semmiképpen sem készülnek polgári engedetlenségre a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium pedagógusai – cáfolta az Inforádiónak a sajtóban megjelent híreket az intézmény egyik tanára. Toller József szerint bejegyzésükkel mindössze arra szerették volna felhívni a figyelmet, hogy csak ez az eszközük maradt a kormányzati intézkedések elleni tiltakozásra. Toller József kiemelte: ősztől nem zárnak ki egy hasonló fellépést, ha addig nem történik változás. Az 59 aláíró a béremelés mellett azt követeli a kormánytól, hogy gyökeresen változtasson a tanárokkal szembeni politikáján, és kezdje el helyrehozni az oktatási rendszerben eddig okozott károkat.

Június végétől már csak péntekenként lesz oltási nap a kórházi oltópontokon, de a koronavírus elleni vakcina továbbra is kérhető a háziorvostól és a házi gyermekorvostól. A járványadatok hetek óta kedvezőek, az új fertőzöttek, a kórházi betegek és az oltásra jelentkezők száma is fokozatosan csökken. Az oltottak száma meghaladja a 6 millió 411 ezret, 60 százalékuk már a harmadik oltást is felvette.

A kettős üzemanyagár rendszer felfüggesztését kéri az Európai Unió Magyarországtól – írja a Portfolio a Reutersre hivatkozva. Úgy tudni, az uniós ipari biztos Palkovics László technológiai és ipari miniszternek írt levelet, amelyben az intézkedések indokolását kéri, és információt arról, hogy meddig lesz érvényes a jelenlegi rendszer. Thierry Breton arra is kérte a tárcavezetőt, hogy függessze fel az intézkedések alkalmazását mindaddig, amíg az uniós jognak való megfelelésük nem biztosított.

Az Európai Parlament szerint az egyhangú döntésről minősített többséggel való döntéshozatalra kellene átállni például a szankciók kivetésének területén. A képviselők módosítanák az uniós hatásköröket is, különösen az egészségügy és a határon átnyúló egészségügyi veszélyek, az energiahatékonyságon és a megújuló energiákon alapuló, az éghajlatváltozás mérséklését célzó nemzetközi megállapodásokkal összhangban kialakított energiaunió megvalósítása, továbbá a védelmi, a szociál- és gazdaságpolitika területén.

Az Európai Bizottság arra ösztönöz minden tagállamot, hogy csatlakozzon az Európai Ügyészséghez - közölte az Európai Bizottság igazságügyi biztosa Luxembourgban. Didier Reynders a tagállamok igazságügyi minisztereinek tanácskozása előtt azt mondta: az indított eljárások némelyike már az utolsó szakaszban jár, ami az ügyészség munkájának értékelése mellett lehetővé teszi az uniós költségvetésbe visszaáramló összegek számbavételét is.

Június 20-tól várhatóan két hónapra lezárják a budai alsó rapkart Döbrentei tér és Halász utca közötti szakaszát a Lánchíd felújítási munkálatai miatt. Ebben az időszakban a pesti alsó rakparton a hét minden napján lehet majd gépjárművel közlekedni. A budai alsó rakpartról az autósoknak fel kell majd hajtaniuk a Halász utcai, illetve a Döbrentei térnél lévő felhajtónál.