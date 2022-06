Sok szempontból fontosak a városi erdők

A Pilisi Parkerdő Zrt. összesen 65 ezer hektár területet kezel, amiből 60 ezer hektár erdő – közölte a parkerdő erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató-helyettese. Csépányi Péter kifejtette: nagyjából 40 ezer hektárnyi erdőterület van a főváros és az agglomeráció közigazgatási területén. Budapesten mintegy 5700 hektár erdőterület van, ebből 3700 a Pilisi Parkerdő kezelésében. Így egy főre 20-30 négyzetméternyi erdőterület jut Budapesten, ez az országos átlaghoz képest jelentősen kisebb, hiszen az 2100 négyzetméter/fő.

A vezérigazgató-helyettes kiemelte, hogy

a városi erdőknek nagyon fontos a rekreációs szerepük, emellett pedig hűtik a klímát Budapest körül.

A klímaváltozás kapcsán olyan világtrend indult be, hogy zöldítsük a városokat, és ez egy olyan interdiszciplinális terület, amely nemcsak az erdészeknek, hanem a kertészeknek, építészeknek, városfejlesztőknek, a közlekedésfejlesztéssel foglalkozó szakembereknek óriási feladatot ad és együttműködést követel meg. Az erdészek elsősorban azokat a területeket tudják jobbá varázsolni, amelyeken jelenleg is erdők állnak, míg a városokon belül akár az egyes lakóházak vagy akár bármilyen épület szempontjából is megvannak azok az építészeti megoldások, hogyan lehet ezeket az épületeket ebből a szempontból barátságosabbá tenni – tette hozzá.

A Pilisi Parkerdő Zrt. erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettese szólt arról is, hogy a főváros speciális igényei miatt a szervezet már 1969-ben az ún. közjóléti erdőgazdálkodás céljából jött létre.

