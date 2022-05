Sokan indulnak idén horvátországi nyaralásra - ezek a főbb célpontok

A weboldal saját rendszeréből származó adatai szerint a horvátországi, idén megtett aktív foglalások száma csaknem ötszöröse a tavalyi év hasonló időszakában beérkezett foglalásokénak, de egyelőre 23 százalékkal kevesebb, mint 2019-ben ugyanekkor. A foglalási érték ugyanakkor már 5,5-szöröse a 2021-es szintnek és 1 százalékkal nőtt 2019-hez viszonyítva.

A foglalási darabszám és értékváltozás közötti különbség legfőbb oka, hogy megnőtt a magasabb kategóriás szállások kereslete, és az áremelkedés is növeli a foglalási értéket. A foglalások hosszában is látható enyhe emelkedés a korábbi évekhez képest. A pandémia előtt januárban érkezett a legtöbb foglalás, ez eltolódott a nyár felé a járvány és a háború okozta bizonytalanság miatt. Éppen ezért a Szallas.hu szakértői szerint akár megdőlhet a 2019-es szint is.

A magyarok legkedveltebb úti célja

az Isztriai-félsziget,

a Dalmácia-Split régió és

a Kvarner-öböl

- mondta a közlemény szerint Herceg Ivana, a Horvát Idegenforgalmi Közösség igazgatója.

A legtöbben augusztusban és júliusban utaznak, és 5-7 éjszakát töltenek el.

A Horvátországba indulók csaknem fele apartmant, 18 százalékuk 4-5 csillagos hotelt keres. Népszerűek még a 2-3 csillagos hotel (16,2 százalék) és a panzió/vendégház (15,5 százalék) kategóriák is. A többség ellátás nélküli opciót, harmaduk félpanziót és 15 százalékuk csak reggelit választ. A teljes ellátást csak a válaszadók 6 százaléka igényli.

A Szallas.hu egy másik felmérése szerint a vendégek több mint kétharmada csak belföldi nyaralást fontolgat, negyedük külföldi és belföldi utazást is szervez, 6 százalékuk pedig idén csak a határon túl tölti el szabadságát. Tízből nyolc vakációzó magyart nem befolyásol az orosz-ukrán háború az üdülés tervezésekor. Körülbelül minden tizedik válaszadó viszont a háború miatt marad inkább belföldön - közölték.

Nyitókép: Pixabay