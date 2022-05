Ursula von der Leyen beszámolt budapesti tárgyalásáról

Hétfőn váratlanul Budapestre utazott Ursula von der Leyen, hogy Orbán Viktorral tárgyaljon. A magyar kormányfő a Karmelita Kolostorban fogadta munkavacsorán a brüsszeli testület vezetőjét.

'Az esti megbeszélés Orbán Viktor miniszterelnökkel hasznos volt a szankciókkal és az energiabiztonsággal kapcsolatos kérdések tisztázására. Előrelépés történt, de további munkára van szükség” – írta a Twitteren az Európa Bizottság elnöke.

This evening’s discussion with PM Viktor Orban was helpful to clarify issues related to sanctions and energy security.



We made progress, but further work is needed. I will convene a VC with regional players to strengthen regional cooperation on oil infrastructure. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2022