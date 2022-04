Erős nyári szezonra számít a Budapest Airport

A nyári szezonra bővíti menetrendjét a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, 35 légitársaság járataival 122 desztináció és 112 város érhető majd el. Idén először már átszállás nélkül lehet utazni a magyar fővárosból a törökországi Izmirbe, a spanyolországi Alicantébe, Valenciába és Castellonba is. Júniustól pedig – két év szünet után – ismét közvetlen járat repül majd New Yorkba.

A budapesti reptér kínálata így már majdnem eléri a járvány előtti szintet – mondta érdeklődésünkre Valentínyi Katalin, a Budapest Airport Zrt. vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok igazgatója.

"2019-cel összehasonlítva az elérhető városok, úti célok számát 80 százalékra vissza tudtuk hozni, vagyis

20 százalék hiányzik még a korábbi rekordévhez képest. Ezt szeretnénk idén visszaépíteni a menetrendünkbe"

– mondta.

A társaság nem csak a menetrend bővítésén dolgozott, a pandémia alatt is folyamatosan fejlesztett. Felújította például a repülőgép-állóhelyeket, 30 új önkiszolgáló poggyászfeladó automatát szerelt be, megújította a vizesblokkokat és a számukat is emelte. A kapacitásbővítésre a reptér várakozásai szerint szükség is lesz, hiszen nyáron az utasforgalom további erősödésére számítanak.

"Erre az évre 600 ezer ukrán és orosz utassal számoltunk, de egy részük nyilvánvalóan nem fog megjelenni az utasforgalmi adatokban, hiszen nem közlekednek e két országból a járatok. Ám ezzel együtt a háború összességében minimálisan érinti az utasforgalmi számainkat. Nagyon erős nyárra számítunk, mondhatnám csúcsforgalomra. Az egész évet tekintve 75-80 százalékát fogjuk elérni a 2019-es adatoknak, nyáron viszont ez felkúszhat 85 százalékra is" – mondta Valentínyi Katalin.

A reptér légiárukezelő központjában is folyamatos növekedéssel számolnak. A légiáruszállítás a járvány alatt bővült, a repülőn érkező árumennyiség pedig azóta is minden hónapban 25-30 százalékkal emelkedik. A társaság várakozásai szerint idén új rekord is születhet: a budapesti repülőtéren megfordult áruk mennyisége elérheti a 250 ezer tonnát.

Nyitókép: bud.hu