Két ember megsérült a viharokban Magyarországon – a nap hírei

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság információi szerint ketten könnyebben megsérültek a viharos szélben lehulló tetőcserepek miatt. A szervezet helyettes szóvivője azt mondta: a viharkárok miatt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kérték a legtöbbször a tűzoltók segítségét jellemzően kidőlt fák, megrongálódott tetőszerkezetek miatt. Dóka Imre továbbra is mindenkitől azt kéri: mielőtt autóval útnak indul, tájékozódjon az aktuális meteorológiai helyzetről és az útviszonyokról. Fontos, hogy a fák, fasorok mellett kellő óvatossággal közlekedjenek.

Nem indul az MSZP társelnöki tisztségéért Tóth Bertalan a következő, őszi tisztújításon. Az ellenzéki politikus a Facebook-oldalán közölte: az MSZP választmánya szombaton értékelte az április 3-i országgyűlési választás eredményét. A tanácskozáson Tóth Bertalan elmondta, hogy az őszi tisztújítás után az országgyűlési képviselőcsoport vezetőjeként, a csapat tagjaként segíti a közös munkát. Az MSZP alapszabálya szerint kétévente kell tartani tisztújítást. Legutóbb 2020 szeptemberében volt tisztújító kongresszus, akkor a szocialista párt történetében először választott vezetőinek társelnököket, Tóth Bertalant és Kunhalmi Ágnest. Ezt megelőzően, 2018-tól Tóth Bertalan volt a pártelnök.

Az emberek békét akarnak – mondta Ferenc pápa a Szent Péter téren mondott beszédében, melyben a húsvétot ünneplő ortodoxokat is köszöntötte. A katolikus egyházfő az apostoli palotának a Szent Péter térre néző ablakából mondott beszédében ismételten tűzszünetet szorgalmazott, a háborús támadások leállítását sürgette.Az ortodox húsvét alkalmával köszöntötte a keleti egyházaknak az ünnepet most tartó hívőit. Ferenc pápa délelőtt a Szent Péter-bazilikában mutatott be misét az isteni irgalmasságnak szentelt vasárnap.

Külön tárgyalásokat javasol Moszkvának Kijev a Mariupolban kialakult helyzet rendezésére. A településen lévő Azovsztal acélipari üzem területén katonákon kívül civilek is tartózkodnak. Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetője, az Oroszországgal tárgyaló kijevi küldöttség tagja arról számolt be, hogy az orosz erők most is megállás nélkül támadják az acélművet bombákkal és tüzérséggel, valamint csapatokat és haditechnikát vonnak a térségbe a gyárterület megrohamozásához. A napokban Vlagyimir Putyin orosz elnök kamerák előtt adta utasításba, hogy ne rohamozzák meg az üzemet, hanem zárják körbe.

Halálos áldozata is van a kelet-ukrajnai orosz légicsapásnak. Harcokat jelentettek Luhanszkból is, ahol ukrán források szerint nyolcan haltak meg a légitámadásban. A harcok a környéken az ortodox húsvét beköszöntével sem csillapodtak, Harkiv megyében, az újabb ágyúzásnak két halálos áldozata és 19 sebesültje van. Mindeközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóüzenetében azt mondta, felelősségre fogják vonni azokat, akiknek köze volt az Odessza elleni légicsapáshoz. A délnyugat-ukrajnai várost szombaton érte rakétatámadás, amelyben hatan meghaltak, köztük egy három hónapos csecsemő is.

A történelmileg semleges Svájc vétót emelt, és emiatt Németország egyelőre nem tudja leszállítani a Marder lánctalpas páncélozott szállítójárműveket Ukrajnának, mert a hozzájuk használt lőszer Svájcban készül, és az exporthoz Bern hozzájárulása szükséges.A Mardereket a német Rheinmetall gyártja, de a lőszer Svájcból érkezik, és Bern nem engedélyezi fegyverek és lőszerek újraexportálását konfliktusövezetekbe.

Tizenhétre nőtt a Tverben, az orosz Lég- és Űrvédelmi Erők Központi Kutatóintézetében csütörtökön keletkezett tűz halálos áldozatainak száma. A forrás szerint romeltakarítás során további hat halott maradványaira bukkantak, így a tűz halálos áldozatainak száma elérte a tizenhetet. A leégett épületek bontása még folyamatban van.A tűz 2500 négyzetméteren terjedt el, az épület tetőszerkezete beomlott. Az épületből mintegy 150 embert mentettek vagy menekítettek ki, közülük 30 sérültet. Az előzetes információk szerint a tüzet az elektromos rendszer meghibásodása okozta, és a tűzoltóság késői hívása miatt a tűz nagy területre terjedhetett át.

Négy bányász holttestét találták meg a mentőalakulatok a dél-lengyelországi szénbányában a hét végén bekövetkezett földmozgás után, hat társukat még továbbra is keresik. A bányában, mintegy 900 méteres mélységben szombat hajnalban történt földmozgás, melynek következtében robbanással nem járó metángázszivárgást is észleltek. A térségben dolgozó 52 bányász közül 42-en kimenekültek, 10-en viszont a föld alatt rekedtek. Ezen a héten ez volt a második bányaszerencsétlenség a sziléziai bányákban. Egy másik szénbányában szerdán bekövetkezett metánrobbanásban legalább öt ember meghalt, húsz sérültet kórházba vittek.

Sanghajban szigorúbb zárlat alá vették a karantén alatt álló területeket, kordonokat és fémkerítéseket állítva fel egyes épületek köré. A városban továbbra sem sikerült megfékezni a koronavírus-járvány terjedését. Sanghajt egészében április elejétől helyezték vesztegzár alá, módosítva azt az eredeti tervet, miszerint két szakaszban öt-öt napra zárják le Sanghaj keleti, majd nyugati részét. A város egyes lakónegyedeiben már több, mint egy hónapja érvényben van a kijárási tilalom. A város lakói közül sokan akadozó élelmiszer- és egészségügyi ellátásról, valamint az intézkedések jelentős lelki és anyagi terheiről panaszkodnak. A kínai közösségi platformokon a vesztegzárral kapcsolatos, kritikus hangvételű beszámolókat és egyéb tartalmakat gyors ütemben cenzúrázzák.

Elsüllyedt egy turistahajó Japán partjainál, tízen meghaltak, sokan eltűntek. Hokkaido szigeténél, a parti őrség azt közölte, hogy a fedélzeten lévő 26 emberből mind eddig kilencet sikerült kimenteni, tíz holttestet találtak, további hét embert még keresnek. A hajó tegnap adott le vészjelzéseket, néhány órával később pedig a parti őrség elvesztette a kapcsolatot a legénységgel. Ez a hajó korábban már két alkalommal is balesetet szenvedett, a közlekedési minisztérium pedig ma vizsgálatot rendelt el az üzemeltető ellen.