Orbán Viktor: a magyarok tudják, hogy az a legjobb háború, amelyet sikerül elkerülni

A magyar-német hadiipari együttműködés már korábban kezdődött, ami jó esélyt ad arra, hogy tartós legyen - mondta Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő a zalaegerszegi Lynx harcjárműgyár épületének és elkészült moduljainak ünnepélyes átadóján tartott beszédében kiemelte: a magyarok pontosan tudják, hogy az a legjobb háború, amelyet sikerül elkerülni.

"Bismarcktól tanultuk még a 19. század végén, hogy minél erősebbek vagyunk, annál kisebb az esély a háborúra". És a vaskancellárnak igaza volt: minél erősebbek vagyunk, annál kisebb az esély, hogy belekeveredünk egy háborúba - fogalmazott Orbán Viktor.

Hozzátette:

tehát "amikor hadsereget építünk", akkor "persze készülünk a legrosszabbra, de valójában utat nyitunk a kedvező jövő számára is".

Orbán Viktor felidézte: már korábban azt mondta, hogy a biztonság lesz ebben az évtizedben a legfontosabb ágazat. A legfontosabb feladat pedig ebben az évtizedben, hogy "egy Magyarországot megvédeni képes, a magyar érdekeknek érvényt szerezni tudó, Magyarországon, de ha kell, azon kívül is bármikor bevethető haderő álljon rendelkezésre" - jelentette ki.

Közölte: Magyarországnak szüksége van arra a minden korábbit meghaladó technológiai színvonalra, amelyet részben "a szomszédságban a ZalaZONE, itt pedig ez a fegyvergyár szimbolizál".

Kitért rá: a német-magyar kapcsolatok "összevissza" állnak, de "abban reménykedünk, hogy most kisimulnak". A politikai viszonyok bonyolultak, a gazdasági kapcsolatok azonban kiválóak, és most úgy látszik, hogy a politikai támogatás is meglesz a minél erőteljesebb gazdasági együttműködés mögé - értékelt.

Úgy látja, ez fontos Magyarországnak, nemcsak azért, mert Németország erős, hanem azért is, "mert a magyarok tudnak együttműködni a németekkel".

A miniszterelnök szerint a most átadott gyár lett a magyar hadsereg új mércéje, mert

"olyan jó katonák kellenek, mint amilyen jók az eszközeink".

Ez nagy feladat a következő tíz évben a mindenkori magyar kormány és Magyarország számára - mutatott rá.

Arról is beszélt, hogy "először az ember vásárol, aztán rájön arra, hogy jobb lenne, ha inkább gyártana", és "most ebben a fázisban vagyunk". De "itt nem szeretnénk megállni", az lenne a jó, ha a fejlesztés, a tesztelés, a legjobb mérnökök és szakmunkások kiképzése is közösen valósulna meg "a német barátainkkal" - mondta.

Úgy folytatta: az elmúlt hónapokban Európa jövője szempontjából az egyik legfontosabb döntést hozta meg a német kormány az ukrán-orosz háború hatására. Ez nem lehetett könnyű döntés, hiszen ez Németország újra felfegyverzéséről szól, de miután kitört a háború, és "világos, hogy Európa békéjét és biztonságát a németek nélkül nem lehet garantálni", megtörtént a nagy változás, és a német hadiipar az egyik legfontosabb iparággá vált - magyarázta.

Közölte: ez az új realitás, ami "óriási lehetőséget kínál a számunkra". Azonban a magyar-német együttműködés akkor kezdődött, amikor ez az iparág "még inkább egy megtűrt iparág volt", és ez jó esélyt ad arra, hogy az együttműködés tartós legyen - mondta.

A miniszterelnök köszönetet mondott mindenkinek, akinek a munkája lehetővé tette, hogy megvalósult a gyár.

"Jövő héten vasárnap meg nehogy otthon maradjanak!" - zárta szavait Orbán Viktor.

Armin Papperger, a Rheinmetall elnöke felidézte, hogy három és fél évvel ezelőtt tárgyaltak először a magyar kormánnyal, és "nagyon világos struktúrák körvonalazódtak". Az Orbán Viktorral folytatott megbeszéléseken leszögezték, hogy meg kell védeni népeinket, országainkat, és ehhez védelmi képességre van szükség és nemzeti szuverenitásra.

Az együttműködés első célja egy beruházási program megvalósítása volt, ennek eredménye a Rheinmetall zalaegerszegi gyára, ahol "három hónap leforgása alatt megnyitjuk a világ legmodernebb katonai páncélos járművét készítő gyártósorát". Elsőként Lynx gyalogsági harcjárművek készülnek Zalaegerszegen - ismertette a német cég elnöke.

Úgy fogalmazott: a világ megváltozott az elmúlt három hétben, és arról a német kormánnyal is tárgyaltak, hogy "erre a beruházásra szükség van".

Armin Papperger hozzátette: más magyarországi programjaik között szerepel lőszergyár építése is, amivel szintén haladnak, "mert sokkal több lőszerre, robbanószerre van szükség".

A zalaegerszegi harcjárműgyár műszaki átadásán jelen volt mások mellett Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos, valamint Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán