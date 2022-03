Már új torony jelzi Magyarország közepét - fotók

Megközelítően 700 ökoturisztikai létesítmény található Magyarországon, amelyek mintegy felét az igazgatóságok működtetik. A régészeti örökség védelme szintén a feladataik közé tartozik, és a 38 ezer nyilvántartott régészeti lelőhelyre a nemzeti parkok őrszolgálata vigyáz. A nemzeti parkok többek között tájházak, arborétumok, skanzen és nemzeti emlékhely gondozását látják el.

Ezek közé tartozik ez a különleges objektum is, amelyből egyetlen található az országban, a pusztavacsi Ország Közepe Jeltorony. Az Országos Természetvédelmi Hivatal 1968-ban tűzte ki a helyszínt, ahol tíz évvel később fel is épült a jeltorony, de 2001-ben leégett, a renoválást követően most, 2022-től a teljes felújításon átesett, gyönyörűen helyreállított torony várja az ide látogatókat - mondta el a helyszínen az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára. Forrás: dunaipoly.hu/Szontaghné Mosoni Dóra

Rácz András hangsúlyozta, hogy az állami természetvédelem csak a helyben élőkkel együtt érhet el sikereket. Ennek az együttműködésnek köszönhetően újulhatott meg a jeltorony épülete, valamint egy ürgeparkot is létrehoztak a területen, amely látványossággal is hozzájárulnak környezeti nevelési szempontból a látogatók élményeihez.

Az ürgepark jelentőségét kiemelkedőnek látja, hiszen az ürge fokozottan védett állat Magyarországon és világviszonylatban az ürge állományok csökkenése mellett az országban található Európa legnagyobb ürge populációja. A bemutatóhelyek segítségével felhívhatják a figyelmet ezen állat fokozottabb védelmére.

Az átadó alkalmából ünnepélyes faültetésre is sor került a jelenlévők részvételével - közölte még az Agrárminisztérium.

Nyitókép: dunaipoly.hu/Szontaghné Mosoni Dóra