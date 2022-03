Száznál is több, földázüzemű busszal bővül a Volánbusz flottája idén

Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kiemelte: modern közlekedési vállalat nem képzelhető el környezetbarát, energiatakarékos eszközök nélkül, az egyik legnagyobb kihívás a közlekedés számára az energiafogyasztás mérséklése, a klímavédelmi követelményeknek való megfelelés.

Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő, a 3-as számú választókörzet fideszes jelöltje hangsúlyozta, hogy a kormányzati forrásból beszerzett 75 új CNG-busz hetente 300 ezer utast szállít majd Budapesten és az agglomerációban. Ezek a buszok a kékbuszos budapesti flotta részei lesznek, a BKK hálózatában közlekednek idén nyártól.

Ezzel, valamint a korábban beszerzett 40 darab elektromos Mercedes busszal kizárólag környezetbarát, alternatív hajtásrendszerű szóló buszok fognak közlekedni a fővárosi agglomerációban - mondta az államtitkár.

Fürjes Balázs hangsúlyozta, az érzelmi elköteleződés mellett az észérvek is jól működő, sikeres Budapest mellett szólnak, hiszen a város a budapestiek otthona, a nemzet fővárosa, az egyetlen magyar világváros. Sikeres Budapest nélkül nincs sikeres Magyarország - szögezte le.

Kijelentette: a kormány Budapest pártján áll, építi a várost, a budapestiek érdekében gyakorlatias megoldásokra törekszik. A kormány elfogadja, hogy Budapest fejlesztésének egyik legfontosabb területe a közlekedés, hogy mindenki gyorsabban és kényelmesebben célba érjen, kevesebb legyen a dugó és tisztább a levegő.

Fürjes Balázs rámutatott arra, hogy a CNG-buszok beszerzése is a budapesti kormányzati járműfejlesztési program megvalósításának része. Az elmúlt 12 év alatt kormányzati támogatással 1100 járművel frissült a fővárosi közlekedés járműparkja, 73 villamossal, 74 metrószerelvénnyel, 57 trolibusszal, 900-nál is több autóbusszal. Ehhez jön még hozzá további 103 darab korszerű motorvonat a MÁV elővárosi vonalaira. Ezeket döntő mértékben magyar költségvetési forrásokból és a kormány döntésével Budapestre irányított uniós fejlesztési forrásokból finanszírozták - tette hozzá.

Az államtitkár szólt arról is, hogy megépült az M4-es metró és folyamatban van az M3-as metró felújítása is. A 3-as metró felújítására 200 milliárd forint támogatást biztosít a kormány a BKV-nak 2020 és 2023 között. Felújították az 1-es és 3-as villamos vonalakat, az 1-es villamos útvonalát meghosszabbították a Kelenföldi pályaudvarig, megépült a Budai fonódó villamoshálózat, amelynek II. ütemét most tervezik.

Fürjes Balázs kijelentette, Budapest fejlesztése, Budapest támogatása fontos feladata a mindenkori magyar kormánynak, a mindenkori nemzeti kormány nem hagyhatja magára Budapestet, és nem is gyámkodhat fölötte.

Orgovány Ferenc, a Mobiliti Volánbusz Kft. ügyvezetője elmondta, az elektromos buszokhoz hasonlóan, a CNG üzemű buszok üzemanyagellátásához is folyamatosan építik ki a töltési infrastruktúrát.

Pafféri Zoltán, a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója a 164 CNG busz beszerzése 15 milliárd forintba került, ebből a fővárosi agglomerációba kerülő 75 darab beruházási értéke 6,9 milliárd forint.

A Volánbusz tájékoztatása szerint a 2018-ban indult jármű-fiatalítási programja keretében - a 2021 végéig lezárt beszerzéseknek köszönhetően - 1700 új és újszerű autóbusz állt, illetve áll forgalomba. A társaság idén további 1000 új jármű beszerzését tervezi. A nagyarányú járműfiatalítás eredményeként az év végéig a vállalat teljes autóbusz-állományának 40 százaléka megújulhat és a flotta átlagéletkora 8 évre csökkenhet.