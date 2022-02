Videón, ahogy mennek a magyar katonák a határra

Lövész, harckocsizó, felderítő, különleges műveleti, légvédelmi, műszaki és CIMIC-alegységek érkeznek és igyekeztek folyamatosan a magyar-ukrán határ térségébe illetve fokozták a tevékenységet a légtérben is. "Merev- és forgószárnyas eszközeink folyamatosan érkeznek” – mondta Ruszin-Szendi Romulusz, a Honvédség parancsnoka.

Kérte a lakosság türelmét is, mivel nappali és éjszakai lőgyakorlatokat is tartanak a katonák, a gyakorlatban tartalékosok is részt vesznek.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt