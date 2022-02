Szijjártó Péter a hírszerzés vészhelyzeti központjából jelentkezett – videó

A polgári hírszerzés kríziskezelő, elemző központjában mindenki szolgálatban van, folyamatosan figyelik az eseményeket. Létrejött a külügyi koordinációs operatív törzs Magyar Levente államtitkár vezetésével; a feladata az ukrajnai válságból fakadó külügyi kérdések koordinált intézése – jelentette be Szijjártó Péter a a hírszerzés vészhelyzeti központjából jelentkezve.

Az ülés elején telefonon tudtak beszélni a kijevi nagykövetséggel (a telekommunikációs hálózatok működése akadozik, így ez most nem evidens – a szerk.). Íjgyártó István nagykövet elmondta:

Kijev külvárosai felől lehet hallani fegyverek ropogását. Az egyeztetés idején Kijev belső részén még nyugalom volt.

A nagykövetségen a követség dolgozói mellett folyamatosan változó számú magyar is van, akik ott keresnek menedéket. Őket továbbra is várja a követség és a rendelkezésükre áll.

A magyar állampolgárok mellett az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) és az Európa Tanács kijevi irodájának munkatársai is a magyar nagykövetségen gyülekeznek. (Kijevben már nagyon kevés nagykövetség működik, de a szlovákok – közel a magyar képviselethez – és a franciák is jelen vannak még.) A Kijevi Magyar Nagykövetség teljes létszámmal működik, hogy a magyarokon kívül a nemzetközi szervezetek tisztségviselőinek is segíteni tudjanak.

Kárpátaljával kapcsolatban Szijjártó Péter elmondta: kapcsolatban vannak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) vezetőivel és mindkét főkonzulátus (Ungvár, Beregszász) teljes üzemeléssel működik, és segítséget nyújt magyaroknak és másoknak is.

A körülményekhez képest stabilitás és nyugalom van Kárpátalján.

Folyamatos a határátkelés, de jelentős a várakozási idő.

Öt határállomás működik közúton Ukrajna felől, mind teljes kapacitással működik a magyar oldalon, az ukrán oldal munkája miatt torlódtak fel mostanra már akár 3-5 kilométeren az autók. A barabási és a lónyai átkelő nem egész nap szokott nyitva lenni – most a szokásoshoz képest tovább vannak nyitva (6–19 helyett 6–23 óra között üzemelnek).

Viktor Mikita tavaly óta Kárpátalja kormányzója, vele folyamatos kapcsolatban van az ungvári képviselet és a KMKSZ is – ő vezeti most a katonai közigazgatást.

Az ukrán fél látványosan megerősítette a magyar képviseletek védelmét, ez Kárpátalján és Kijevben is így van.

Sok távoli ország (harmadik ország – nem uniós tagországok) állampolgára kért segítséget a magyar szolgálatoktól, akik tanulási vagy más céllal Ukrajna területén voltak és ott ragadtak: India, Irán, Ecuador, Izrael, Zimbabwe, Maldív-szigetek, Mongólia, Jordánia is kért segítséget abban, hogy nyissanak humanitárius folyosót az Ukrajnában jogszerűen tartózkodó állampolgáraik számára. Ezt megtették, a jogi alapja is megvalósult, vagyis

ők vízum nélkül bejöhetnek Magyarországra és egy humanitárius folyosón a legközelebbi reptérre utazhatnak, ahonnan hazatérhetnek. A debreceni reptér forgalma fog megnövekedni,

hiszen ez a legközelebbi nemzetközi reptér az ukrán határ felé, alapesetben ezen keresztül hagyhatják el az országot ezen harmadik országbeli állampolgárok – részletezte Szijjártó Péter. Az érintett országoknak ha van Budapesten nagykövetsége, akkor a magyar külüggyel az ő munkatársaik, konzuljaik várják a határ magyar oldalán a hazatérni vágyókat.

Ukrajna kérésére könnyítettek az oda Magyarországon át közúton irányuló humanitárius szállítmányok határátlépésén, hogy gyorsan eljussanak a küldemények.

Az energiaellátás Ukrajna irányából továbbra is zavartalan, zajlik a gázkereskedés és az olaj is fennakadások nélkül érkezik Magyarország területére.

"A háború a legrosszabb forgatókönyv – ismételte meg a tárcavezető. – A mi nemzedékünk remélte hogy ellentétben az előttünk járó nemzedékekkel soha nem kell átélnünk háborút a közvetlen közelségünkben, szomszédságunkban.

Elítéljük az orosz katonai műveleteket, kiállunk Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett.

Ezt fogjuk képviselni ma is Brüsszelben."

Orbán Viktor miniszterelnök részt vesz pénteken a NATO csúcstalálkozóján, Szijjártó Péter pedig az uniós külügyminiszterek rendkívüli tanácskozásán.

Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter