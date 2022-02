Küszöbön álló háborúról beszél a Nyugat, Moszkva szerint is csak egy szikra kell – a nap hírei

Magyar Ház létesül az Egyesült Királyságban. A magyar kormány megvásárolta a Trafalgar tér szomszédságában levő hétemeletes épületet, amely a Londoni Magyar Háznak ad majd otthont a felújítás után – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Facebookon közzétett videójában elmondta, hétvégi magyar iskola, színházterem is lesz majd az épületben, ahol kiállításokat, előadásokat is tartanak a helyi magyarság számára. Néhány hónap múlva vehetik majd birtokba a Londonban és környékén élő magyarok az épületet.

Autós demonstrációra készülnek és petíciót címeznek Orbán Viktor miniszterelnöknek a magánbenzinkutak üzemeltetői, ha hétfői tárgyalásukon sem történik előrelépés a kormánnyal. Emellett saját érdekérvényesítő szervezet létrehozását is tervezik a 480 forintos árstop miatt. Perlusz László, a Vállalkozók Országos Szövetségének főtitkára szerint a kis kutakat sem lehet az út szélén hagyni. Úgy vélte: egyfajta közteherviselés jelenthetne megoldást– írja az atv.hu. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán azt mondta: z állam élni fog azzal a jogával, hogy maga jelölje ki a benzinkút működtetőjét azokon a helyeken, ahol bezárás miatt nem lehetne 5 kilométeren belül üzemanyagot venni.

Az ukrajnai feszültség fokozódása miatt folytatják a fehérorosz-orosz hadgyakorlatot – jelentette be a fehérorosz védelmi miniszter. Azt mondta: tekintettel arra, hogy a határ menti térségekben egyre nagyobb a katonai aktivitás, és súlyosbodik a helyzet a Donyec-medencében, a fehérorosz és az orosz elnök úgy döntött, hogy nem fejezik be az eredetileg tíznaposra tervezett hadgyakorlatot. Antony Blinken amerikai külügyminiszter a CNN hírtelevíziónak nyilatkozva azt mondta: ez a fejlemény is azt mutatja, hogy a világ közvetlenül egy Ukrajna elleni orosz invázió előtt áll.

A francia és az orosz elnök telefonos egyeztetésén egyetértett abban, hogy mindent meg kell tenni a tűzszünet gyors eléréséhez Ukrajna keleti részén. A francia külügyminiszter hétfőn találkozik orosz kollégájával, Szergej Lavrovval. Emmanuel Macron és Vlagyimir Putyin megállapodott abban, hogy intenzív munka kezdődik egy háromoldalú kontaktcsoport létrehozására, hogy valamennyi érdekelt fél elkötelezze magát a tűzszünet betartására a demarkációs vonalon.

A brit miniszterelnök szerint Oroszország olyan méretű háborút tervezhet Ukrajnában, amilyenre Európában 1945 óta nem volt példa. Boris Johnson a BBC-nek adott interjúban azt mondta: a hírszerzési adatokból olyan tervekre lehet következtetni, amelyek alapján az orosz invázió nemcsak keletről, hanem északról és Fehéroroszországból is megindulna, és a hadműveletek részét képezné az ukrán főváros, Kijev bekerítése is.

A cseh kormányfő szerint Európa egy lépésre van a háborútól, és a békés megoldás lehetősége egyre csökken. Petr Fiala egy televíziós interjúban úgy vélte: az orosz katonaság bármelyik pillanatban képes az Ukrajna elleni támadásra. Kiemelte a nyugati szövetségesek egységét Ukrajna mellett, amivel szerinte Vlagyimir Putyin orosz államfő nem számolt. Hangsúlyozta, hogy az orosz támadás esetén a Nyugat készen áll kemény szankciókat hozni Moszkva ellen.

Az orosz-ukrán konfliktusról és az európai biztonsági helyzetről tárgyalnak hétfőn az uniós külügyminiszterek. Munkareggeli keretében a tárcavezetők nem hivatalos megbeszélést tartanak ukrán kollégájukkal, Dmitro Kulebával. A tanácskozást Josep Borrell kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő vezeti majd, aki felhívta a figyelmet: a konfliktust az is súlyosbítja, hogy az utóbbi időben egyre több alkalommal sértik meg a tűzszünetet Kelet-Ukrajnában.

Olaszországban a koronavírus-járvány két évvel ezelőtti kezdetéről emlékeztek meg. Az első olasz fertőzöttet 2020. február 20-án azonosították a lombardiai Codogno intenzív osztályán. A Repubblica napilap számításai szerint a járvány eddig 24 milliárd euróba került az olaszországi egészségügynek. A 12 év felettiek majdnem 89 százaléka van beoltva, és csaknem 37 millióan az emlékeztető oltást is felvették.

A koronavírus-járvány megfékezésére korábban hozott összes korlátozás megszűnhet jövő héten Angliában. A londoni miniszterelnöki hivatal tájékoztatása szerint Boris Johnson miniszterelnök várhatóan hivatalosan is bejelenti, hogy hatályukat vesztik a még érvényben lévő utolsó járványügyi intézkedések. A Downing Street szerint az ország a kormányzati beavatkozások gyakorlatáról áttérhet a személyi felelősség elvének alkalmazására.

Pozitív lett a brit uralkodó koronavírus-tesztje – jelentette be a Buckingham-palota. A 96. életévében járó II. Erzsébet királynőnek enyhe, náthaszerű tünetei vannak, és a következő egy hétben könnyített munkarendben látja el hivatali teendőit windsori rezidenciáján.Nemrégiben a 70 éve uralkodó királynő elsőszülött fia, Károly trónörökös és Károly felesége, Kamilla cornwalli hercegnő koronavírus-tesztje is pozitív lett

Véget ért Pekingben a 24. téli olimpia, amely a magyarok számára több szempontból sporttörténelmi jelentőségű volt. A magyarok egy arany- és két bronzéremmel a 20. helyen zártak a rövid pályás gyorskorcsolyázók révén. A magyar küldöttség a téli játékok történetében először szerzett egy éremnél többet, és először tudott húsz olimpiai pontot gyűjteni. Bemutatkozott a négy év múlva esedékes játékok házigazdája, Milánó és Cortina d'Ampezzo is.