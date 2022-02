Benzinárstop: autós demonstrációra készülnek a kutak

Autós demonstrációra készülnek és petíciót címeznek Orbán Viktornak a magánbenzinkutak üzemeltetői, ha hétfői tárgyalásukon sem történik előrelépés a kormánnyal. Emellett saját érdekérvényesítő szervezet létrehozását is tervezik a 480 forintos árstop miatt. A Vállalkozók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára szerint hiába tárgyal a kabinet az érintettekkel, hetekbe is telhet bármilyen eredmény elérése – írja azt atv.hu.

Pénteken derült ki, hogy a bajba jutott benzinkutak hétfő délelőtt ülnek egy asztalhoz a kormánnyal. Az érintettek érdekeit a vállalkozók országos szövetsége képviseli. Az üzemeltetők a csődhullámot kerülnék el, miután a töltőállomások már többet fizetnek az üzemanyagért, mint amennyiért eladhatják azt.

Perlusz László, a VOSZ főtitkára optimista, szerinte

a kis kutakat sem lehet az út szélén hagyni.

Perlusz László szerint egyfajta közteherviselés jelenthetne megoldást, miközben az érintetteket egyéb módon is meg lehetne segíteni.

"Lehet célzott támogatás, leírtunk egy párat, lehet azt is, hogy részt vesz benne a nagykereskedő is valamilyen szempontból, lehet egy kamatmentes áthidaló kölcsön is, nem azt mondom, hogy természetesen hitelbe kényszerítjük vagy kölcsönbe kényszerítjük ezeket a vállalkozásokat, de sok olyan eszköz van, amelyet egyébként alkalmaztunk a pandémia idején is, ezeket mind-mind alkalmazni lehet ezeknél a kis kutaknál is" – vélekedett Perlusz.

A kisebb töltőállomásoknak már hetek óta komoly fejtörést okoz az árstop. Van, aki már a bezáráson gondolkodik, ha az utolsó csepp üzemanyag is kifogy. Sőt, olyan is akadt, aki már lehúzta a rolót, miután félmilliós veszteséget termelt havonta. Sajtóhírek szerint egyes kutakon mennyiségi korlátozást vezettek be, de olyan állomás is van, ahol arra kérik a vásárlókat: ne náluk vegyenek üzemanyagot.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ezzel kapcsolatban azt mondta a Kormányinfón, hogy törvénytelen mennyiségi korlátot megszabniuk a kutaknak.

Az Envikút Kft. ügyvezetője üdvözli a kormánnyal való tárgyalást. Ha nem történik előrelépés, akkor

békés autós demonstrációra és a miniszterelnöknek címzett petíció átadására készülnek,

a magánkutak között ugyanis kialakulni látszik egy összefogás. "Sokak döntöttek együtt arról, hogy hétfőn egy független benzinkutak szövetségét hozunk létre, hogy ez a közös egyeztetés a kormánnyal és a különböző miniszteri hatóságokkal létrejöhessen" – mondta Egri Gábor Zoltán ügyvezető.

