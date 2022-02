Számoltak az elbocsátással: 48 tanár nem tart órát egy budaörsi gimiben

„Ahogy sok más intézményben, nálunk is komoly felháborodást okozott a kormány pénteki rendelete, mely egész egyszerűen megszüntette a sztrájk érdekérvényesítő erejét” – nyilatkozta az Indexnek Tollner József, aki egyike azon tanároknak, akik szerdán nem vették fel a munkát a budaörsi Illyés Gyula Gimnáziumban.

Ismeretes, a kormány február 11-én rendeletben fektette le a munkabeszüntetés új szabályait, melynek értelmében gyermekfelügyeletet minden, sztrájkkal érintett köznevelési intézményben biztosítani kell, az órák egy részét pedig meg is kell tartani. A pedagógusok szerint mindez az Alaptörvénnyel és az uniós joggal is szembemegy. A változások miatt hétfőn a Kőbányai Szent László Gimnáziumban vettek részt polgári engedetlenségi akcióban a tanárok, kedden pedig a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumban döntöttek úgy az oktatók, hogy nem tartják meg az óráikat.

„Láttuk az erről szóló híreket, és nálunk is elindult egy belső levelezés, végül valamivel több mint 60 tanárból 48-an csatlakoztunk az akcióhoz, megvan tehát a kétharmad. Az iskolába természetesen mindannyian bemegyünk, de tanítani nem fogunk” – jelentette ki a lapnak a matematika szakos pedagógus, aki beszélt arról is, hogy

a gyerekek semmiképpen sem maradnak magukra,

azok a kollégák, akik nem vesznek részt az akcióban, vállalták az órák helyettesítését és a diákok felügyeletét.

Az Index értesülése szerint itt a gimnázium igazgatója nem gátolja, de nem is támogatja a tanárok megmozdulását, igyekszik a lehető legkevesebb konfliktussal elsimítani a helyzetet. Tollner József arra a kérdésre, hogy mit gondol, milyen következménye lehet annak, hogy a munkát megtagadják, a következőt felelte:

„Tudjuk, hogy az állásunkkal játszunk, számoltunk azzal, hogy ezért akár ki is rúghatnak bennünket.

Ennek ellenére döntöttünk a részvétel mellett, bízunk benne, hogy mi is példát mutathatunk ezzel más intézményeknek” – mondta a pedagógus.

A lap telefonon érte utol azt a tanárt is, aki saját intézményében – egy budapesti általános iskolában – egymaga kezdeményezett polgári engedetlenségi akciót. „A kollégák közül többen is támogatnak azzal, hogy ma helyettesítenek. A gyerekeket muszáj ellátni, viszont valamilyen módon hangot is kell adni a nemtetszésünknek, ezt a feladatot a lehetséges retorzió ellenére is vállaltam. Nem nézhetjük tovább tétlenül, hogy nyirbálják az alapjogainkat, magyar és történelem szakos tanárként erkölcsi kötelességem azokért kiállni” – nyilatkozta Simkó Edit.

