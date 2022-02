Rusvai Miklós nem tart szükségesnek további oltásokat

Rusvai Miklós az ATV műsorában kifejtette: a napi friss fertőzöttek csúcsértékén körülbelül két hete lendültünk túl, tehát most van a kórházban kezeltek száma a csúcsponton, ez is várhatóan csökkenni fog lassan. Fontos, hogy a most kórházban fekvő covidosok nagy része nem a koronavírus-fertőzés miatt kerül be, hanem más panasszal, majd az egészségügyi intézményben derül ki, hogy pozitív az adott beteg – emelte ki a szakértő arra is felhívva a figyelmet, hogy az elhunytak és a kórházba kerülők száma az ötödik hullámban jelentősen a harmadik és negyedik hullám számai alatt maradt.

Arra a kérdésre, hogy szükség van-e további oltásokra és szigorításokra a jelen járványadatok mellett, azt felelte a szakértő, hogy nem. „Aki eddig beoltatta magát, jól tette, védekezik ezzel és akadályozza a járvány terjedését, de aki nem oltatta be magát eddig, az nyilván nem is akarta oltatni magát. Nem látom értelmét és nem látom olyan indokát most, hogy hirtelen meggondolná magát” – mondta Rusvai Miklós hozzátéve, hogy reményei szerint hamarosan a megmaradt korlátozásokat is feloldják Magyarországon.

„Ezzel az ötödik hullámmal tulajdonképpen nálunk a Covid kiadta a mérgét” – jelentette ki a szakértő utalva arra is, hogy ősszel újabb mutáns vírus kerülhet majd Európába, de az „megszelídülve” már csak egy náthaszerű megbetegedést fog okoz, és emiatt önkéntes alapon ősszel javasolná a maszkviselést, de nemcsak a koronavírus, hanem a többi kórokozó miatt is.

Nyitókép: milan2099/Getty Images