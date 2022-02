MÁV-elnök: nyolc éven belül kész lehet a V0-s vasútvonal

A tervezési szakaszban lévő V0-s teherforgalmat bonyolító vasútvonal reálisan Szolnok, Kecskemét, Dunaújváros és Székesfehérvár érintésével kerülheti el a fővárost - mondta kérdésünkre Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója.

"Majdnem minden második tehervonat érinti Budapestet, miközben célállomásként csupán 15-20 százaléka való ide. Látván, hogy mi zajlik a közlekedésben, a dekarbonizációra gondolok, komoly fejlődésben lesz a vasúti áruforgalom, emiatt fontos megvizsgálni, hogyan lehet zavartalanabbá tenni a budapesti vasúti közlekedést, a Budapestet nem célzó vasúti viszonylatot elterelni" - ecsetelte a vasúti vezető.

A nyomvonal-kijelölésről elmondta még, fontos lesz, hogy az új vasútvonal be tudja gyűjteni az ország bármely részéből származó árut is, de akár Záhonyt (Ukrajna iránya) és Romániát is be lehet kapcsolni.

Hatásairól szólva még elmondta, hogy a jelenlegi teherforgalom a V0-s elindulásával a felére csökkenhet Budapesten úgy, hogy egyébként az ország vasúti teherszállítása nőhet, és még

a hatalmas kiterjedésű Ferencvárosi pályaudvart is ki lehet váltani majd, így ingatlanfejlesztési övezetek szabadulhatnak fel.

A projekt a megvalósíthatósági tanulmány fázisában van, illetve zajlanak a környezetterhelési hatásvizsgálatok, nyomvonalról ideális esetben február végén dönthet a az Innovációs és Technológiai Minisztérium, másfél-két év múlva lesz környezetvédelmi engedélye, 2025-ben írhatják ki a közbeszerzést, 2026-ban kezdődhet a kivitelezés és 2030-ra megvalósulhat a beruházás.

