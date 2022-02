Személetes térképen az agglomerációs vasútfejlesztés lényege

Az alább látható térképek minden szövegnél jobban összefoglalják, mi is a célja a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiának (BAVS), melyet a kormány a Budapest Fejlesztési Központ előkészítése nyomán tavaly decemberben fogadott el – írja Facebook-posztjában Vitézy Dávid.

Mint olvasható, a térkép mutatja, hogy ha megvalósulnak a stratégia fejlesztései, Budapesten és egy jókora zónában körülötte, Székesfehérvárig, Monorig, Vácig, Bicskéig egy egyenszilárdságú hálózat jön létre, ahol a vasúttal negyedóránként (vagy még sűrűbben) lehet utazni a belváros felé vagy vissza onnan. Ez már hasonlít arra a mobilitási szintre, amit a városi közösségi közlekedés nyújt, tehát az agglomeráció lakóinak is hasonló lehetősége lesz tömegközlekedéssel utazni, mint a fővárosiaknak, nem kell az egyéni autózást választaniuk – teszi hozzá a BFK vezérigazgatója, megjegyezve, hogy a térkép kizárólag a nagyvasútról szól, a HÉV-ekről nem.

A szolgáltatást kiterjeszti majd, hogy ahol szükséges, új megállók is létesülnek, és hangsúlyos a BAVS-ban a ráhordás lehetőségeinek fejlesztése is az agglomerációs vasútállomásokra, akár buszról, kerékpárról vagy magánautóról legyen szó: a BFK irányításával most indult meg több ezer B+R kerékpártároló és P+R férőhely tervezése, és más projektekben is készülnek ezek.

Másra is érdemes fölfigyelni

A 2-es, esztergomi vonalon például hiába vagyunk túl a kapacitásnövelő rekonstrukción, a vonal pesti, a Nyugatiba vezető szakaszán és persze magában a pályaudvaron is meg kell teremteni a lehetőséget több vonat fogadására ahhoz, hogy óránként négy vonat közlekedhessen itt is minden állomásról – folytatódik a bejegyzés. Hasonló a helyzet a hatvani vonalon (80a) is, a most záruló NIF-es nagy fejlesztés csak a Rákos és Hatvan közötti szakaszt érinti, ahhoz, hogy ezen a vonalon, illetve a Rákosnál kiágazó újszászi vonalon (120a) is elérhessük a negyedórás szolgáltatást, a Keleti pályaudvartól kezdve bővíteni kell a kapacitást a belső szakaszon is.

Nyitókép: Pexels.com