A zuglóiak mondanak véleményt a Bosnyák térre tervezett Városközpontról

Több éve tartó tervezés után ősszel mutatta be Zugló önkormányzata a kerület lakosainak az új Városközpont koncepcióterveit. Eszerint a Bosnyák téren kialakítják Zugló új, multifunkcionális főterét, ahol rendezvényeket, kulturális eseményeket és vásárokat is lehet majd tartani és itt épül meg az az épületegyüttes, amely magában foglalja a korszerű, de a hagyományos „Bosi” hangulatát őrző piacot, az új szakrendelőt és az önkormányzatot.

Az elmúlt három hónap intenzív vitáit követően, miután a politikai és egy szűkebb kör véleménye ismertté vált, az önkormányzat úgy döntött, hogy a konzultációt kiterjesztik azokra, akikről a döntés szól, tehát a zuglói polgárokra, így most tőlük várják február 20-ig, hogy kitöltsék az erre vonatkozó, minden kerületi háztartásba eljuttatott kérdőívet – mondta az InfoRádónak Horváth Csaba.

Zugló polgármestere arra is kitért, hogy kitöltött kérdőívek – amit a délelőtti órákban (9-től 11-ig) a Bosnyák téri piacnál, valamint az Örs vezér terei szakrendelőnél felállított standoknál is át lehet venni – ingyenesen lehet visszaküldeni egy mellékelt borítékban, de a kerület szerte kihelyezett szavazatgyűjtő dobozokba is bedobhatók.

A polgármester azt is kiemelte: hogy amit a zuglói lakosok el-, illetve meghatároznak a konzultációt illetően, azt az önkormányzat kötelező érvényűnek fogja tekinteni. A beruházás jelenleg koncepció tervvel rendelkezik, de reményeik szerint – a finanszírozást összerakva és a végső tetveket elkészítve – jövő év elején indulhat meg a tényleges beruházás a munkagépekkel, a tervezett befejezés pedig 2024 – tette hozzá Horváth Csaba.

„Minden zuglói véleményére kíváncsiak vagyunk, hiszen ez a kerület elmúlt 30 évének legfontosabb beruházása, mely során olyan hiányosságokat kívánunk orvosolni, mint a leromlott állapotú Bosnyák téri piac, amit az emberek szeretnek, ugyanakkor sokan már nem járnak oda, mert nem elég színvonalas a környezet. Noha az árusok mindent megtesznek, problémát jelent, hogy nyáron 40 Celsius-fokban, télen viszont akár -10 fokban is kénytelenek árusítani. A városközpont nagy előnye, hogy egy helyen találhatók majd meg a szakrendelők, ami jelentős minőségi ugrást jelent az egészségügyi ellátásban. Odaköltözik az önkormányzat is” – részletezte korábban a polgármester.

Horváth Csaba beszélt arról is, hogy bár az új városközpont ma épül, de olyannak kell lennie, amire holnap és 30 év múlva is büszkék lehetünk. Mint fogalmazott, a ma építészeti beruházása, a jövő építészeti öröksége, ezért fontos és szimbolikus, hogy zöld arculatot kapott.

A kérdőívet a zuglo.hu/varoskozpont oldalon online is ki lehet tölteni.

Nyitókép: Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal