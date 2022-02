Újabb ellenzéki vita: már három államfőjelölt is van, de egyezség nincs

A Fidesz államfőjelöltje, a 44 éves Novák Katalin, aki eddig családokért felelős tárca nélküli miniszter volt – ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be újságírói kérdésre válaszolva a decemberi Kormányinfón. Novák Katalin előtt felmerült egyebek mellett Trócsányi László európai parlamenti képviselő és Kövér László házelnök neve is, de a Fidesz végül a családokért felelős tárca nélküli miniszter mellett döntött, részben azért, mert ő elfogadta a felkérést.

A köztársasági elnököt az Országgyűlés választja meg kétharmados szavazattöbbséggel, ezzel csak a Fidesz-KDNP rendelkezik, tehát nem kérdés, hogy a Sándor-palota Áder János után következő lakóját Novák Katalinnak hívják majd. Ennek dacára a hatpárti ellenzéknek is érdemes saját jelöltet indítania, mert bizonyítani tudja az egységét, sőt a kiválasztott beszédet mondhatta a parlament plenáris ülésén, ami a kampányban nyilván jól jönne a kormányellenes erőknek. Ezt felismerni azonban könnyebb, mint találni egy olyan embert, aki mind a hat pártnak megfelel.

Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt Iványi Gábor metodista lelkészt, az Oltalom Karitatív Egyesület és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnökét, az SZDSZ volt országgyűlési képviselőjét szeretné jelölni.

"Én azt is elfogadnám egyébként, ha az ellenzék nem állítana közös köztársaságielnök-jelöltet, hiszen a közös programban az szerepel, hogy a köztársasági elnököt közvetlenül kell megválasztani" – mondta az RTL-nek Márki-Zay Péter.

A Párbeszéd által is támogatott Iványi Gábor a Telexnek nyilatkozva nem zárta ki, hogy vállalná ezt a szerepet. Az ATV értesülése szerint viszont a Jobbik nem őt, hanem Róna Péter 80 éves közgazdászt szeretné államfőnek jelölni, aki korábban szoros kapcsolatban állt a Gyurcsány-kormánnyal, majd az LMP-vel. A portál úgy tudja, hogy a Párbeszéd vétót emelt Róna Péterrel szemben, és állítólag felmerült a 67 éves Elek István közíró neve is, aki volt már MDF-es, fideszes és LMP-s is.

Jakab Péter a Spirit FM-nek adott interjúban nem mondott neveket, de azt megerősítette, hogy a pártok három jelöltről vitáznak.

Török Gábor politikai elemző az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, hogy az ellenzék nagyon rosszul kezeli az államfőjelölés ügyét.

"Ha az ellenzék megtervezte volna a köztársaságielnök-választást és mint egy fontos politikai eseményt ebben az időszakban, akkor nyilván akár a kormányoldal előtt állt volna elő egy jelölttel, akit végig szerepeltetett volna, akinek aztán a végén lenne lehetősége arra, hogy a parlamentben egy beszédet is mondjon a választási szakaszban. Ezt az ellenzék kihagyta, teljes mértékben vérszegény volt a reakció" – mondta az elemző.

Áder János köztársasági elnök ötéves mandátuma május 9-én jár le, az Országgyűlésnek az ezt megelőző 30-60 napban kell megválasztania az utódját.

Nyitókép: MTI/Marjai János