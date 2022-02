Nagy munkában volt az óbudai traffipax

A Budapesti Rendőr-főkapitányság III. Kerületi Rendőrkapitánysága múlt kedden két helyszínen mérte az autósok sebességét a kerületben.

Az ellenőrzés hat órán keresztül zajlott és összesen 106 gyorshajtóról készített felvételt a traffipax.

A sebességhatárt túllépő sofőrök közigazgatási bírságra számíthatnak - olvasható a police.hu-n.

A rendőrség közölte, hogy továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedés biztonságára, azon belül is az egyik legfőbb baleseti veszélyforrásra, a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében továbbra is lesznek sebességmérések.

