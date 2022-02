Galériaerdő, konyhakert, 7-8 percre a belvárostól - ezt ígéri Csepelnek Fürjes Balázs

Elkészült a Csepel-park átfogó koncepcióterve, aminek köszönhetően az elmúlt 50 év legnagyobb zöldfejlesztése valósul meg Észak-Csepelen - közölte a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár a beruházásról szóló konferencián.

Fürjes Balázs kiemelte, hogy a ma még elhanyagolt és lepusztult területen egy 36 hektáros, több mint három Városmajor nagyságú vadonatúj, zöld park jöhet létre.

"Az ilyenkor szükséges praktikus lépések egy részén már túl vagyunk. Volt egy nyílt tervpályázatunk, közbeszerzésünk, kiválasztottuk a tervezőt, a tervező elkezdte a munkát, és elkészült a koncepcióterv, most el is indult a BFK lakossági kérdőíve, néhány hétig várjuk a helyiek és a budapestiek véleményét" - fogalmazott Fürjes Balázs.

Ezután mennek rá az engedélyes tervre, kiviteli terv pedig 2023-ra lehet, ezután jöhet az építkezés, 2025-ben lesz park, amely Fürjes Balázs szerint biztosítja Budapest mint élőhely minőségi javulását is.

"Budapest csak akkor lehet élhető otthona a lakóinak és büszke fővárosa a nemzetének, ha számtalan, jó minőségű, gondozott zöld parkkal rendelkezik" - tette hozzá.

A parklétesítéskor azt az adottságot fogják felhasználni, hogy a szigetet körbeöleli a Duna, így egy, az Orczy-kerthez hasonló vizes pihenőterület jöhet majd létre.

"Megközelíthetővé tesszük a Duna-partot, a folyóparton burjánzó, értékes és őshonos galériaerdőt megőrizzük, háborítatlanságát biztosítjuk, a park belseje felé haladva pedig egy rendezettebb környezetet alakítunk ki" - folytatta Fürjes Balázs.

Több mint ezer új fa ültetése is szerepel a tervekben, és virágos parkrészeket is kialakítanak.

"Lesz itt közösségi kert, hogy újra saját konyhakertjük lehessen a csepelieknek; kis méretű üvegház, őshonos magyar háziállatokat bemutató kis parkrész, lesz egy minden korosztály igényeit kielégítő látogatóközpont termelői piaccal, tematikus játszóterekkel, sok sportolási lehetőséggel" - ígérte. A vízi sportok szerelmeseire is gondolnak.

A közlekedést tekintve azt ígérte, a belvárosból 7-8 perc alatt a parkban lehet majd lenni, de autóval sem lesz elérhetetlen. Zöld park "Zöld parkban gondolkodunk, amely a lehető legkisebb méretű burkolt felületet tartalmazza" - mondta a konferencián Vitézy Dávid, a BFK vezérigazgatója. Elárulta, hogy a sziget északkeleti csücskében egy tisztás lesz, amely adott esetben szabadtéri koncerteknek is otthont adhat, de tartós, épített színpad nem lesz. Kisebb találkozópont a Galvani-híd környékén is lesz. 5500 négyzetméternyi sportolási funkciójú terület is lesz, zárt csarnok vagy stadion viszont nem. És lesz egy 8900 négyzetméteres extrémsport-park is, valamint kisebb vendéglátási funkciók, óriási éttermek nélkül; "ebből a szempontból visszafogottabb lesz, mint a Kopaszi-gát".



Erő Zoltán budapesti főépítész szerint nagyon kínálja magát a helyszín fejlesztésre. "Mindenféle kísérlet volt arra, hogy ezt a területet hogyan használjuk, azért örülök annak, hogy a korábbi mestertervből ebbe a bemutatott koncepciótervi szint irányába, ami azért már sokkal közelebb van egy kiviteli tervhez, remélem, hogy a szemléletváltás ezzel meg is történt."

Nyitókép: Fürjes Balázs/Facebook