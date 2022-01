Budapesti közlekedés: jönnek az időkorlátos átszállójegyek

Tovább bővül a Budapesti Közlekedési Központ tarifarendszere a 30 és 90 perces, időalapú átszállójegyekkel – mondta az MSZP fővárosi frakcióvezetője a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülése előtt, ahhoz kapcsolódva, hogy a közgyűlés napirendjén szerepel az erről szóló javaslat.

Horváth Csaba hozzátette: az időlapú átszállójegyek könnyebbé és kényelmesebbé tehetik a budapestiek életét,

a 30 perces jegyet a korábbi átszállójegy áráért, 530 forintért lehet megvenni,

a 90 perces ára pedig 750 forint lesz.

Szólt arról is, hogy lezárult a Városháza eladását vizsgáló bizottság működése, ennek jelentése is a közgyűlés napirendjén szerepel. Hozzátette: a bizottság abban az értelemben dolgavégezetlenül fejezte be munkáját, hogy nem talált olyan bizonyítékot az egymillió forintos nyomravezetői díj ellenére sem, amely alátámasztotta volna a fővárosi ingatlanértékesítéseket érintő gyanúsítgatásokat, vádaskodásokat. "A Városháza-ügy nem létezik, csak a fideszes hazugságcunami" – jelentette ki.

Beszélt arról is, hogy az ülésen tárgyalni fogják azt a javaslatot, amely egy vizsgálóbizottság felállításáról szól, ez a VII. és az V. kerületi, "korábban nagy port kavart" ingatlaneladásokat vizsgálná. Kérdésre válaszolva elmondta, a bizottságot várhatóan Niedermüller Péter (DK) VII. kerületi polgármester fogja vezetni.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton