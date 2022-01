Nagy segítség a fővárosban és az agglomerációban tömegközlekedőknek

Mostantól a Budapest-bérlettel igénybe vehető vasúti járatok is megjelennek a FUTÁR utazástervező felületen, így még könnyebben tervezhető az utazás Budapesten belül, valamint a főváros és az agglomerációs települések között - jelentette be közösségi oldalán Vitézy Dávid, a kormányzati Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója.

Azt írta, a budapesti külső kerületek bizonyos részeiről ma is versenyképes a vasút, így az ott lakóknak is végre lehetőségük lesz az alternatívák közül válogatni. Ezzel a fejlesztéssel a MÁV-Start járatait is lehetséges alternatívaként ajánlja fel a rendszer, így akik vonattal érkeznek a fővárosba, vagy Budapesten belül közlekednek így, gyorsabban, kevesebb átszállással érhetik el úticéljukat. Ezzel együtt könnyebben megtervezhetik, hogy a vonatról leszállva melyik BKK-járattal tudnak a leggyorsabban célba érni.

A böngészőkben illetve az okos eszközök képernyőjén a BKK felszíni járművei, illetve a MÁV-HÉV szerelvényei mellett immár a vasúti szerelvények mozgását is nyomon lehet követni. Ráadásul nemcsak a számozott elővárosi vasúti járatokat (például S60, Z30, G72) lehet figyelembe venni az utazás megtervezésénél, hanem azokat is, amelyek távolsági vagy éppen nemzetközi járatként közlekednek ugyan, de az agglomerációs forgalomban is utazhatunk velük.

"Mindezzel a városon belüli vasúti utazás is könnyebbé válik, hiszen a Budapest-bérlettel többletköltség fizetése nélkül a közigazgatási határon belül is számos vonat vehető igénybe jelenleg is. Ez a kör pedig tovább bővül a jövőben a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiában foglalt beruházások megvalósulásakor, így például a Déli Körvasút megépítésével" - írta Vitézy.

