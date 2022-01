A Covidon átesett oltatlanok, de számos oltott is elveszítheti a védettségijét

Orbán Viktor miniszterelnök már a tavaly decemberi utolsó, általa tartott Kormányinfón is arról beszélt, hogy januárban döntenek a védettségi igazolás oltottsághoz kötéséről. Ez megtörtént, a részletekről Gulyás Gergely a csütörtöki tájékoztatón számolt be.

Számos újdonság lép életbe február 15-től, ugyanis csak annak lesz érvényes az oltási igazolványa, aki felvette a harmadik oltást, vagy csak kettőt kapott, de a második nem régebbi hat hónapnál.

Az átesettség után már nem jár a kártya, vagy elveszti az érvényességét oltás hiányában. (A gyerekeknél megmarad a két oltás utáni érvényesség, valamint a Janssennel oltottaknál a második, ismétlő oltás után lesz elfogadott a dokumentum.)

Az új szabályozás jelenleg igencsak sok emberre van hatással - nekik vagy érvénytelenné válik az igazolványuk, vagy oltakoznak.

A Portfolio úgy számolt, hogy legfeljebb 6,8 millió embernek lehet most érvényes védettségi igazolványa (oltottak és megfertőződöttek együtt), és ennek mintegy 39 százaléka, vagyis nagyjából

2,66 millió válhat érvénytelenné,

ugyanis 510 ezren az átesettség miatt, 2,15 millióan pedig a hat hónappal régebben szerzett oltásuk miatt rendelkezhetnek érvényes kártyával.

Velük szemben jogosult maradhat továbbra is az a 3,31 millió fő, aki megkapta már a harmadik oltást is, 843 ezren pedig az elmúlt hat hónapban adatták be maguknak a második oltást, így szintén érvényes marad a kártyájuk a jelen helyzet szerint. E két csoport között ugyancsak lehet átfedés, így a 4,15 milliós jogosulti létszám némileg felülbecslésnek tekinthető.

Ennyi embert érint tehát a jelenlegi állapot szerint az intézkedés, ám persze február 15-ig még jelentősen változhat a helyzet. Ez nyilván nagyban fog függeni attól is, hogy a kormány az oltottsági igazolást milyen tevékenységek igénybe vételéhez köti hozzá.

Gulyás Gergely a Kormányinfón ez ügyben csak annyit mondott, hogy "a kormány mindig az adott helyzetnek megfelelően dönt", és hogy jelenleg az 500 főnél nagyobb rendezvényeken kötelező az igazolvány (plusz a zárt helyeken tartott rendezvényeken, így például koncerten, mozikban, továbbá számos fürdő is kéri a belépéshez). Később ugyanakkor arról is beszélt, hogy az oltásokat nem akarják kötelezővé tenni, mert úgy gondolják, az oltási igazolványok elkérése elegendő intézkedés.

A kártyák érvényességét egyszerű felmutatással nem lesz könnyű február 15-től ellenőrizni, ugyanis azokon az első dózis beadásának időpontja szerepel. Marad tehát a QR-kód és az amögött frissülő információ az eeszt-rendszerben. Kérdés, a kód leolvasását mindenhol meg fogják-e tudni oldani és kellően gyors lesz-e majd az ellenőrzés a nagyobb tömegeket vonzó eseményeken.

