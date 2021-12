Orbán Viktor: az operatív törzs dönt a védettségi igazolvány harmadik oltáshoz kötéséről

Rendszeresen kap a kormány tájékoztatást az operatív törzstől és ha szükség van rá, akkor tudunk dönteni korlátozásokról. De egyelőre úgy néz ki, hogy javul a járványhelyzet. Azt nem lehet még látni, hogy az omikron variánst mit tud, de fokozatosan vizsgáljuk a lehetőségeket. Az újévkor még nem várható bejelentés – mondta Orbán Viktor a Kormányinfón.

A miniszterelnök ennek kapcsán arról is beszélt, hogy januárban valamikor majd harmadik oltáshoz kötik a védettségi igazolvány érvényességét, amely bizonyos szolgáltatásokra ma is vonatkozik. Az InfoRádió kérdésére kifejtette, hogy a kormány felhatalmazta az operatív törzset arra, hogy döntsön a védettségi igazolvány harmadik oltáshoz kötésének a dátumáról. (Jelenleg az ötszáz főnél nagyobb rendezvényeket csak védettségi igazolvánnyal lehet látogatni.)

A felvetésünkre, hogy mikor jöhet a negyedik oltás, azt válaszolta a kormányfő, bízik abban, hogy a negyedik oltásra már nem lesz szükség. "Amit mondani merek, hogy a harmadik oltás az omikron ellen is jó. Várnunk kell. Kulcskérdésnek tartom, hogy a harmadik oltás működjön, mert egy idő után be fogunk sokallni. Úgy fogunk kinézni, mint egy ementáli sajt. Most azt mondják, az omikron nem okoz komolyabb tüneteket, nem a betegségek súlyossága, csak a számossága okoz nehézséget" – mondta Orbán Viktor.

Emellett beszélt arról is, hogy már nem Ausztria a magyar Covid-labor, merthogy a szomszédunk más típusú védekezésre tért át: vegyes védekezést alkalmaznak, azaz lezárással és oltással együtt védekeznek. "Mi azonban csak az oltásokra alapozzuk a védekezést, így Ausztria már nem laborunk többé. Ettől függetlenül még fontos lesz figyelni a tapasztalatokat" – tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy visszatérhet-e az osztrákhoz hasonló lezárás, azt válaszolta: "Nem akarunk visszatérni a lezárásokhoz, de nem zárunk ki semmit." A kormány minden eszközzel az átoltottság növelését akarja elérni.

