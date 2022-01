Nemzeti Választási Iroda: "jelentkezzenek szavazatszámláló bizottsági tagnak!"

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) - reagálva Áder János köztársasági elnök azon bejelentésére, amely szerint április 3-án lesznek az országgyűlési választások - kedd délután azt közölte, felkészült a közelgő, népszavazásokkal egybekötött választásokra.

"Magyarországon most először a parlamenti választásokkal egyszerre népszavazásokon is kinyilváníthatja véleményét a mintegy 8,2 millió választópolgár. Az iroda a választópolgárok pártsemleges tájékoztatásáról ezúttal is gondoskodik, és rövidesen élesíti a Választási Tájékoztatási Rendszert, valamint az ehhez tartozó választási tájékoztató honlapot. Az indulásától a választások lezárásáig ez az új felület fogadja majd azt, aki felkeresi a valasztas.hu oldalt" - szól a tájékoztatás.

Az NVI emellett biztatja a választópolgárokat, hogy jelentkezzenek szavazatszámláló bizottsági tagnak.

"Ezzel mindenki egyénileg is hozzájárulhat a választások tisztaságához, illetve a gördülékeny, átlátható lebonyolításhoz, ami közös érdekünk" - zárul a közlés.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt