Megvan Gattyán György pártjának választási programja

Bejegyezték Gattyán György pártját – írta meg a Magyar Nemzet értesülése alapján az Infostart is a napokban. A párt a Megoldás Mozgalom nevet kapta, székhelye pedig a milliárdos üzletember legnagyobb vállalata, a Docler Holding lett. Az ATV által megkérdezett elemző és nyilvánosság stratéga szerint Gattyán Györgynek még egy nagyon aktív, kompetens kampánynál is kevés esélye van a választásokon.

A párt programja készen van, jövő héten hozzák nyilvánosságra – tudta meg a csatorna az üzletember környezetéből.

Gattyán György az ATV Egyenes beszéd című műsorában jelentette be, hogy aktivizálják magukat, és saját párttal elindulnak a 2022-es választásokon.Pontosan egy héttel később, december 24-én, Megoldás Mozgalom néven be is jegyezték a milliárdos üzletember pártját. Ennek elnöke Gattyán György, alelnökei a Teqball két alapítója: Huszár Viktor és Borsányi Gábor, illetve Bajusz Krisztina ügyvéd.

Ember Zoltán szerint Gattyán nem feltétlenül egy valódi működéssel rendelkező pártot szeretne. Az Iránytű elemzője úgy véli, ez a késői pártalapításból és kampány csapatának toborzásából is leszűrhető. Ember Zoltán gyanúsnak nevezte azt is, hogy egy sikeres, megfontolt üzletember egy olyan politikai projektbe vág bele, ahol a győzelem szinte kizárható. „Pozíciója inkább az ellenzéktől venne el szavazót, illetve az olyan nem szavazóktól, bizonytalan szavazóktól, akik érettségizett vagy diplomás szavazók, viszont belőlük nincs annyi, hogy elérhesse az 5 százalékot” – magyarázta az elemző.

Az ATV-nek nyilatkozó nyilvánosság stratéga szerint a választásokon való indulás Gattyán Györgyöt akár még nehéz helyzetbe is hozhatja: „nem magyarázta el a digitalizáció fogalmát, nincs kampánya, időzavarba került és a listás szavazatokhoz hiányoznak az egyéni jelöltek” – sorolta.