Gyurcsány Ferenc Márki-Zay Péterrel kapcsolatban posztolt

A Telex szúrta ki elsőként Gyurcsány Ferenc hétfői posztját, ebben a DK elnöke az ellenzék miniszterelnök-jelöltjével kapcsolatban azt írta, vagy vele győznek tavasszal, vagy sehogyan sem, "ezt lassan meg kellene érteni".

Gyurcsány Ferenc azt kéri az ellenzékiektől, hogy ne támadják Márki-Zay Pétert.

"Vagy a hat ellenzéki párt győz, vagy a Fidesz. Vagy Márki-Zay Péterrel győzünk, vagy senkivel.

Lassan meg kellene érteni. Tudom, hogy innen vagy onnan nézve, mindenkinek lehet megjegyzése. De ezek egy pont után nem fontosak. És eljött ez a pont. Tudom, nincs könnyű dolga annak, aki a magyar nyilvánosságból akar tájékozódni. Elfogadom, hogy időnként nem lehet nem megszólalni felelős közembereknek. De írom, mi, akiket képviseletekkel bíztatok meg, tisztességes erőfeszítést teszünk azért, hogy jó megoldásokat találva győzelemre vigyük a polgári, európai Magyarország ügyét.

Most segítene, ha többen értenék ezt a sokszor gyötrő belső küzdelmet is, és csendesen támogatnák közös ügyünket. Hol sok a karc, kevesebb a fény" - írta Gyurcsány Ferenc a Facebookon arra is utalva, hogy Márki-Zay Péter korábban arra kérte őt, ne kampányoljon.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs