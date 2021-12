6,3 millióhoz közelít a beoltottak száma, de ismét háromezernél is több új fertőzött van

A beoltottak száma 6 266 064 fő, közülük 5 981 569 fő már a második, 3 176 553 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.

3361 új fertőzöttet igazoltak,

ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 256 415 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 82 koronavírusos beteg, így az elhunytak száma 39 186 főre emelkedett.

3492 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 334-en vannak lélegeztetőgépen.

Az aktív fertőzöttek száma pedig 105 553 főre csökkent, a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 111 676 fő.

Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed.

A kormányzati koronavírus portál továbbra is az oltás felvételére biztat, és emlékeztet, hogy az ünnepek alatt is van lehetőség oltásra időpontfoglalással.

Már megnyílt az internetes időpontfoglaló a 12-17 évesek megerősítő harmadik oltásához is.

Oltási lehetőségek

A kiemelt kórházi oltópontokon az ünnepek alatt is van lehetőség akár első, akár megerősítő oltásra előzetes időpontfoglalással. A kórházi oltópontok nyitvatartása az ünnepek alatt:

Január 1. szombat 8-16 óra között



Időpontfoglalás: December 31. péntek 8-16 óra közöttJanuár 1. szombat 8-16 óra közöttIdőpontfoglalás: https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas

Első oltásra azok tudnak időpontot foglalni, akik már érvényes regisztrációval rendelkeznek. Regisztráció: www.vakcinainfo.gov.hu

Januári oltási akciók

A portál felidézi, hogy januárban több oltási akció is lesz, amikor ismét előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet majd kérni az oltást.A terv szerint

januárban minden csütörtök és péntek délután, és szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon és járásközponti szakrendelőkben oltópontokon.

Oltási akció a kórházi és járásközponti oltópontokon: 2022. január 6-7. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között



2022. január 8. (szombat) 10-18 óra között,



2022. január 13-14. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között



2022. január 15. (szombat) 10-18 óra között,



2022. január 20-21. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között,



2022. január 22. (szombat) 10-18 óra között,



2022. január 27-28. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között.



2022. január 29. (szombat) 10-18 óra között,

A háziorvosok is folytatják az oltást a rendelési időben, és legalább egy januári péntek délután és szombaton. A háziorvosok számára az országos tisztifőorvos hivatalosan is elrendeli az oltási akciónapokat, így a szombati oltási akciónapokra külön térítésre jogosult

Időpont foglalás a 12-17 éveseknek

A 12-17 évesek megerősítő oltását a szülő kérésére eddig a háziorvosok és az oltási akció keretében a kórházi oltópontok végezték, a mai naptól pedig már az interneten is lehet időpontot foglalni. A hivatalos adatok szerint a kamasz korosztályban már 6 ezren vették fel a megerősítő oltást, amely Pfizer és Moderna vakcinával lehetséges.

Folyamatosan nyitva a regisztráció és az időpontfoglaló az 5-11 éves gyermekek oltásához is, eddig 46 ezer gyermeket vittek a szülők oltásra. Az időpontfoglalóba azok a szülők tudnak belépni, akik az elmúlt napokban hiánytalan adatokkal regisztrálták gyermeküket és regisztrációjukat már érvényesítették.

A szülő a házi gyermekorvosnál is jelezheti, hogy szeretné gyermekét beoltatni. Minden 5-11 éves gyermek oltható, ha a szülő kéri, és az oltásnak nincs ellenjavallata. Akut, lázas betegség esetén az oltás ellenjavalt. A második oltás a gyermekeknél is 3 héttel esedékes az első oltás után. A kórházi oltópontok mellett a vakcinát igénylő házi gyermekorvosok is oltanak.

