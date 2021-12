Kásler Miklós: koronavírus-gyógyszereket rendel Magyarország

Az emberi erőforrások minisztere az Életközelben című videósorozat legújabb részében számos témával foglalkozott.

Egyre többet tudunk az omikronról, de messze nem tudunk még eleget - mondta a felvételen Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. "Azt biztosan lehet mondani, hogy az omikron lényegesen gyorsabban terjed, mint a delta mutáció és a duplázódása 1,5-től 3 napig tart". Kásler Miklós úgy fogalmazott, elképesztő tempóban növekszik az omikron variánssal fertőzöttek száma is.

"Tételesen sikerült kimutatni azt, hogy minden életkorcsoportban a vakcináció hatékonysága minden vakcina esetében, a második oltás után négy hónappal jelentősen csökken, amiből az következik, hogy a harmadik oltást is a négy hónap eltelte után kiegészítő oltásként érdemes felvenni."

Az emberi erőforrások minisztere örömmel fogadta, hogy a Pfizer koronavírus elleni gyógyszereket forgalmaz majd, amik a gyártó szerint az omikron ellen is hatásosak lehetnek. Megjegyezte, nemcsak a Pfizer törekedett arra, hogy hasonló eredményességgel alkalmazható gyógyszert fejlesszen, hanem több más gyógyszergyár is.

"Ezen gyógyszerek megrendelését kezdeményeztük.

Ezzel arra utalok, hogy Magyarország folyamatosan felújítja a covidos betegek kezelésének irányelveit és mindig a legkorszerűbb kezelés feltételeit biztosítjuk és az orvosainknak."

Kijelentette, a gyermekeket minden veszély nélkül lehet oltani. A szakirodalom szerint a gyermekek esetében is maradhatnak a vírusfertőzés után késői mellékhatások és szövődmények, az oltás emiatt is indokolt - mondta Kásler Miklós.

Az ünnepek alatt is óvatosságot kér az emberektől: "nem véletlenül jelentősek a korlátozások Európában is és Európán kívül is. A vírus terjedése megakadályozásának az egyik lehetséges formája a fertőzés útvonalának megszakítása. Tekintettel arra, hogy az omikron 1,5-3 napon belül megduplázza a fertőzöttek számát,

rendkívül fontos, hogy távolságtartással, maszkviseléssel, a csoportosulások elkerülésével a fertőzés lehetőségét csökkentsük. De a legfontosabb az oltakozás

- hívta fel a figyelmet.

Kásler Miklós beszélt arról is, hogy a program csúszása miatt 2022 végére még nem lesz készen a magyar koronavírus elleni vakcina, így a debreceni oltóanyaggyár egy szakmai fórum döntése alapján olyan vakcinát gyárt majd, amelyet a miniszter megfogalmazása szerint várhatóan a további mutációk ellen is lehet alkalmazni, és lehet használni gyermekek oltására is.

Nyitókép: Facebook/Emberi Erőforrások Minisztériuma