Európában is ritkaságszámba menő tűzoltóautót adtak át

A Bicskei Önkéntes Tűzoltóság (BÖT) három éve kezdett gyűjtésbe új tűzoltó szerkocsira, miután gépparkjuk elöregedett. A Fejér megyei település és környéke élet- és értékvédő munkáját egy 2005-ös évjáratú, és egy csaknem ötven éves szerkocsival látták el eddig, mindkét jármű jelentős anyagi ráfordítást igényel. A gyűjtéshez az önkormányzat is csatlakozott: Bálint Istvánné polgármester még alpolgármesterként vállalta fel a kezdeményezést. A kezdetekkor huszonegymillió forinttal járultak hozzá a gyűjtéshez, majd jótékonysági bált is szerveztek, amelynek teljes bevételét az új tűzoltó fecskendő beszerzésére ajánlották fel.

Megkeresték a környékbeli vállalkozásokat is. A bicskei telephelyű Spar Magyarország Kft. huszonötmillió forinttal gyarapította a gyűjtőszámlát, a szintén helyi Vivber Kft. pedig két és fél milliót adományozott. A tűzoltóság saját tartalékából huszonötmillió forintot biztosított a beszerzésbe. A bő másfél esztendő alatt további kisebb-nagyobb adományokkal gyarapodó számlán a tűzoltókocsi árának csaknem fele immáron rendelkezésre állt. A fennmaradó százmillió forintot Mészáros Lőrinc ajánlotta fel.

Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője az átadó ünnepségen köszönetet mondott valamennyi adományozónak és elmondta: a Bicskei Tűzoltóság 13 településen mintegy 32 ezer ember biztonságáért felel, működése jóval túlmutat az általánosságban vett önkormányzati tűzoltóságok teljesítményén, hiszen idén is már 340 vonulást mondhat magáénak.”

A BÖT tűzoltói a Bicskei járás tizenhárom településén kívül az autópályán Biatorbágy és Tatabánya között is elsődleges segítők, valamint hozzájuk tartozik az 1-es út huszonnégy kilométer hosszú szakasza. 2012-ig csak önkéntes formában működtek, egy kormányrendelet következtében önkormányzati tűzoltósággá váltak, az állami normatívát így kaphatják meg. Polgár Viktor, Bicskei Tűzoltóság elnöke az átadó eseményen elmondta: „Önkéntesek nélkül nem létezne a tűzoltóság, hiszen a mintegy száz tűzoltónkból hatvannál többen aktívak, tizennégyen főállásúak, egyben önkéntesek is. A szolgálatba állított új járművel immáron a tárgyi feltételei is biztosítottak lesznek, hogy munkánkat a legmagasabb színvonalon láthassuk el – fogalmazott a szakember.

A csütörtökön átadott IVECO-Magirus nehéz tömegosztályú tűzoltó gépjárműfecskendő 3500 liter oltóvíz és 250 liter habképző anyag szállítására alkalmas. A hazánkban egyedülálló, de Európai szinten is ritkának számító szerkocsi 1+5 fő, azaz egy teljes raj szállítására alkalmas, az élet- és vagyonmentéshez szükséges legmodernebb eszközökkel van felszerelve.