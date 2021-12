Milyen tünetekkel lehet még oltatni a gyerekeket? – Havasi Katalin elmondta

Ahogy azt az Infostart is megírta korábban, megérkezett egy nagyobb adag vakcinaszállítmány a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, a koronavírus elleni Pfizer-oltóanyagokkal a legfiatalabb korosztály oltására lesz lehetőség. Az 5–11 év közötti gyermekek immunizálása szerdán kezdődik, az érintett korosztályból első körben 69 ezren kaphatják meg a vakcinát. A szülők már napok óta regisztrálhatnak az interneten az oltásra. A gyermekek kijelölt kórházi oltópontokon, valamint a házi gyermekorvosoknál kaphatják meg az oltást.

"Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy jelentkeztek a szülők, illetve hozzák a gyermekeiket, talán még nem olyan nagy számban, mint ahogy szeretnénk, de ez természetes az induláskor. A házi gyermekorvosi praxisokban jelentkeztek a szülők nagyobb számban, már az első napokra megvannak a jelentkezők. Emellett az oltópontokon is van lehetőség oltatni a gyermekeket, kicsit ott még talán kisebb számban, de valószínűleg ez is majd folyamatosan nőni fog" – mondta érdeklődésünkre Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke.

A háziorvos arról is beszélt, hogy az oltáskor egy beleegyező nyilatkozatra és egy regisztrációs lapra is szükség van, ezt előre is le és ki lehet tölteni, de aki nem tudja ezt megtenni, kitöltheti akkor is, amikor a védőoltásra érkeznek.

"Szerencsés, ha ahhoz az orvoshoz hozzák a gyerekeket a szülők, aki ismeri őket, mert ott egy kicsit kisebb a félelem, kisebb az aggodalom. Nem lesz sokkal hosszabb idő az oltás, mint a felnőtteknél, természetesen leellenőrizzük, hogy egészséges-e a gyerek, mielőtt beoltjuk, de néhány percnél többet nem fog igénybe venni" – mondta Havasi Katalin.

A téli időszakban a gyerekek gyakran betegek, ezért a házi gyermekorvos úgy nyilatkozott,

egy elhúzódó nátha, a kisebb orrfolyás még belefér, de egy hirtelen kezdődő hőemelkedés, nátha vagy lázas betegség, egy torokgyulladás már nem.

"Az akut lázas állapot rontja a védőoltás hatékonyságát, tehát nem szerencsés, ha akkor kapja meg" – tette hozzá.

A gyerekeket nagyon vékony tűvel, nagyon kis hatóanyag-mennyiséggel oltják, ezért kevésbé lesz megterhelő a kisebbeknek, de az orvos szerint érdemes az oltás helyére vizes borogatást tenni.

"Az oltási reakciók hasonlók, mint a felnőtteknél vagy más védőoltásoknál, de általában enyhébbnek ebben a korcsoportban. A helyi

bőrpír,

kis izomérzékenység, akár

kis duzzanat előfordulhat. Néha előfordul

egy-két napig hőemelkedés vagy

rosszabb közérzet,

de ez két napnál tovább nem szokott tartani" – mondta Havasi Katalin, aki ebben az esetben a szokásos láz- és fájdalomcsillapítók használatát javasolja.

A gyerekek oltásából is fel kell venni a második adagot, ezt leghamarabb 21 nap múlva lehet megtenni de ha valami közbejön, abból sincs gond, mert az eredeti leírás szerint 21-42 nap elteltével lehet beadni a második adagot.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor