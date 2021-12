Ellenzéki közös lista: négy pártnál már megvannak a befutó jelöltek, a DK és a Jobbik még kivár

A közös ellenzéki indulás legkényesebb pontja a közös listaállítás, amely a módosított választási szabályok miatt elkerülhetetlen feltétele annak, hogy győzelmi esélye legyen a hat pártnak a 2022-es országgyűlési választáson, ahol a 106 egyéni mandátum mellett 93 képviselői hely (ha van nemzetiségi képviselő, akkor annyival kevesebb) talál majd gazdára. A pártok vagy pártszövetségek a szavazatszámmal arányosan kapnak mandátumokat, amit egy speciális matematikai mátrix segítségével számolnak ki, így csak a szavazás után derül ki, az egyes listákról pontosan hány jelölt kap mandátumot.

Az ellenzéki előválasztás idején többször is az hangzott el, hogy karácsonyra már összeáll a közös lista is, de egyelőre erről nincsen hír, csak az együttműködésben részt vevő pártok egy része döntött arról, hogy kiket delegálna majd az ellenzéki névsorra. Elvileg tehát 93 hely van, de a jelenlegi közvélemény-kutatási adatok szerint 40-50 mandátumot szerezhet innen az ellenzék, tehát most minden párt minél előrébb próbál pozíciókat szerezni.

A listaállítást nehezíti, hogy azt is figyelembe kell venni az osztozkodásnál, hogy a választás után mind a hat pártnak lehessen önálló frakciója, ezért az előválasztáson kevés nyerhető körzetben az élen végző LMP vagy Jobbik emiatt várhatóan a támogatottságánál több befutó helyen lévő jelöltre számíthat. Emellett elvileg figyelembe veszik az őszi előválasztás eredményeit és a közvélemény-kutatásokat is.

Ehhez jött még hozzá az előválasztás után Márki-Zay Péter, aki miniszterelnök-jelöltként szeretne egy saját, hetedik frakciót is alapítani. Emellett azt is javasolta a pártoknak, hogy a lista első öt helyén az előválasztáson induló miniszterelnök-jelöltek szerepeljenek, valamint azt is, hogy az első harminc között legyen három roma származású jelölt.

Miközben a közös lista még nem ismert, négy ellenzéki párt már bejelentette, kiket delegálna, csakhogy épp a legnagyobb támogatottsággal rendelkező és az előválasztáson a legtöbb körzetet nyerő Demokratikus Koalíció nem szólalt meg még az ügyben. Emiatt azt sem tudni, hogy Gyurcsány Ferenc pártelnöknek, volt miniszterelnöknek hol szánnak helyet, ahogy azt sem, hogy felesége, az előválasztáson a miniszterelnök-jelöltségről lemaradó Dobrev Klára – aki egyébként az Európai Parlament alelnöke – egyáltalán rajta lesz-e a közös listán. A DK mellett egyelőre a Jobbik sem döntött arról, hogy mely politikusait szeretné listáról mandátumhoz juttatni 2022-ben.

Momentum

A Momentum volt az első ellenzéki parlamenti párt, amely összerakta, hogy kiket szeretne indítani a 2022-es országgyűlési választáson a közös listán. A párt küldöttgyűlése még novemberben döntött, a listát az ellenzéki előválasztáson utolsó helyen végző és emiatt a pártelnöki pozícióról le is mondó Fekete-Győr András vezeti, és mögötte kevésbé ismert nevek szerepelnek, mert az előválasztáson egyéniben győztes 15 jelölt nem szerepel a névsorban.

A lista

Fekete-Győr András Tompos Márton Gelencsér Ferenc József Sebők Éva Bedő Dávid Paróczai Anikó Csillag Tamás Berg Dániel Hornyák Evelin Naszádos Zsófia Katalin Szemző Áron Gábor Hollai Gábor Pál Urfi Máté Dukán András Ferenc Nemes Balázs

Párbeszéd

Karácsony Gergely főpolgármester, a Párbeszéd társelnöke vezeti az ellenzéki párt parlamenti választási listáját, de csak szimbolikusan, mivel nem kíván országgyűlési képviselő lenni. A Párbeszéd december elején összeállított listáján nem kapott előkelő helyet a párt két azon politikusa – Szabó Tímea és Dorosz Dávid –, aki az egyéni körzetekben közös ellenzéki jelöltként indul. A Párbeszéd listájának második helyén Szabó Rebeka áll, akit Kocsis-Cake Olivio és Berki Sándor követ, aki a parlamentbe kerülése esetén a roma ügyet képviselné.

A lista

Karácsony Gergely Szabó Rebeka Kocsis-Cake Olivio Berki Sándor Jakál Adrienn Béres András Szabó Zsolt Szabó Tímea V. Naszályi Márta Barabás Richárd Temesvári Szilvia Erőss Gábor Varga Attila Major Petra Dorosz Dávid

MSZP

Az MSZP országos elnöksége és választmánya szombaton meghatározta, hogy kiket jelöl az ellenzéki pártok közös listájára. A névsort a párt társelnöke, Tóth Bertalan vezeti, a másik társelnök, Kunhalmi Ágnes viszont csak a lista végére került, mint ahogy minden olyan szocialista politikus, aki nyerhető körzetben szerezte meg az indulási jogot az előválasztáson.

A lista

Tóth Bertalan Molnár Zsolt Harangozó Tamás Komjáthi Imre Gurmai Zita Szelényi Zoltán Korózs Lajos Pollreisz Balázs Márton Roland Bangóné Borbély Ildikó Hegyi Gyula Nemény András Bihal Dávid Tüttő Kata Kis Andrea Csaba István Jácint Horváth Soma Ádám Teleki László Heringes Anita Mirkóczki Zita Kovácsné Varga Ildikó Nemes Andrea Henriett Kunhalmi Ágnes Hiller István Grőber Attila

LMP

Vasárnap az LMP kongresszusán megválasztotta a 2022. évi országgyűlési választások közös ellenzéki listáján szereplő jelöltjeit. Annak érdekében, hogy az LMP-frakció a lehető legerősebb legyen, a listán nem szerepelnek azok, akik az előválasztás eredményeképpen felveszik a küzdelmet a kormánypárti indulókkal. Saját elhatározásukból nem szerepel így a listán Schmuck Erzsébet, Csárdi Antal, Hohn Krisztina és Kis-Szeniczey Kálmán.

Az első helyen Ungár Péter, a párt országos elnökségének titkára szerepel, őt Kanász-Nagy Máté társelnök és Keresztes László Lóránt frakcióvezető követi.

A lista első 10 helye

Ungár Péter Kanász-Nagy Máté Keresztes László Lóránt Bakos Bernadett Ferenczi István Tetlák Örs Szendefy Mária Tóth Áron Kendernay János Bruder Márton

